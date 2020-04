Junqueras i 35 eurodiputats denuncien per carta a Sánchez les "amenaces" del Suprem a les presons

El president d'ERC, Oriol Junqueras, i 35 eurodiputats han enviat aquest dimecres una carta al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, on l'emplacen a evitar futures amenaces "inacceptables" del poder judicial a funcionaris públics. A la missiva, han lamentat que el Tribunal Suprem hagi "amenaçat" funcionaris davant la possibilitat que els presos polítics se'ls donés permís per passar el confinament a casa. En concret, l'alt tribunal els va advertir que si ho feien cometrien un delicte de prevaricació. Posteriorment, les Juntes de Tractament de Lledoners, Puig de les Basses i el Catllar, on hi ha els nou dirigents independentistes, van denegar-los que poguessin passar el confinament fora dels centres penitenciaris.



Els polítics han lamentat que es generi un tracte "discriminatori" i avisen que suposa un risc per la salut dels presos. També han exigit respecte pels principis fonamentals com la separació de poders, la igualtat davant la llei, la no discriminació per motius polítics o respecte a les minories.



La carta està signada per Junqueras i 35 eurodiputats, entre els que hi ha Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Diana Riba o Heidi Hautala (eurodiputada finladesa dels Verds) entre d'altres. El text reclama a Sánchez prendre les "mesures adequades" per evitar que es tornin a produir les "amenaces inacceptables".



Els dirigents recorden a Sánchez que l'Alt Comissionat de Drets Humans de les Nacions Unides i el Comissari de Drets Humans del Consell d'Europa han instat els governs dels Estats a alliberar les persones en situació vulnerable durant la pandèmia, així com els delinqüents de baix risc, aquells que gaudeixen de permisos penitenciaris i els que estan empresonats sense una base legal suficient.



Finalment, es comprometen a fer seguiment de la situació dels presos de l'1-O durant el confinament.