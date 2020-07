Junqueras: "Parlo amb Puigdemont 2 o 3 cops per setmana, sobre la família i sobre política, hi tinc una relació molt cordial"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat el Govern de Junts pel Sí i ha dit sentir-se orgullós d'haver convocat el referèndum de l'1 d'octubre. En la primera entrevista a TV3 després d'aplicar-se el tercer grau als presos polítics, Junqueras ha defensat que van actuar seguint el programa de Govern i una majoria parlamentària que els demanava un referèndum per la independència. Alhora, ha denunciat la violència de l'Estat espanyol, que va interrompre la votació. El republicà també ha assegurat que manté una bona relació amb l'expresident del Govern a l'exili, Carles Puigdemont.

Junqueras ha defensat que els independentistes només poden posar "vots i democràcia" i ha dit que per això van convocar un referèndum: "I si algú s'atreveix a dir-me a mi que això és una excusa després de 'xupar-me' tres anys a la presó, els ha de tenir molt ben posats. Que comenci a passar cap allà i després m'ho expliqui", ha etzibat. "Nosaltres guanyem amb democràcia, en vots", ha reblat.

Descartat totalment un tripartit amb el PSC

"Estic segur que els socialistes tindran feina per aguantar-me la mirada, perquè han aplaudit la repressió, la presó dels companys i l'exili de tothom"

El líder d'ERC ha assegurat que les relacions dins del Govern són bones malgrat que hi hagi molt de "soroll". Junqueras ha afirmat que segueix mantenint tracte amb l'expresident Carles Puigdemont i que serà el primer a rebre'l quan torni de l'exili: "Parlo amb Puigdemont 2 o 3 cops per setmana, sobre la família i sobre política, hi tinc una relació molt cordial". "Parlem de tot, també de futur", ha resumit. També ha negat que tingui mala relació amb els altres presos independentistes.

El republicà, que s'ha mostrat convençut que el Suprem els revocarà el tercer grau, ha tornat a descartar clarament un tripartit amb el PSC. "Estic segur que tindran feina per aguantar-me la mirada, perquè han aplaudit la repressió, la presó dels companys i l'exili de tothom", ha subratllat, referint-se als socialistes. I ha assegurat que seguirà treballant per a un referèndum a Catalunya. Al seu parer, cal fer-lo quan s'estigui en condicions de guanyar-lo amb prou vots com per obtenir el reconeixement internacional.

Junqueras ha assegurat que si segueix aquí i aguanta el que aguanta és per complir amb els seus compromisos, que passen per la república i la independència. Mentrestant, ha assegurat que treballarà per l'amnistia dels presos i el retorn dels exiliats.

"El que defensava tothom era que calia una negociació i ERC l'ha feta possible. Com s'actua a la taula és responsabilitat de cadascú"

El líder d'ERC ha opinat que Puigdemont va fer bé de proclamar la independència, perquè era el que deia el seu programa electoral. De la mateixa manera, ha indicat que ell va pensar que la seva "obligació" era quedar-se i no anar a l'exili, i així li ho va transmetre a l'expresident.

Segons Junqueras, el Govern ha fet una feina "extraordinària" amb la Covid-19 en unes condicions "molt difícils", i ha indicat que el que està passant a Catalunya passa arreu del món. Pel que a la convocatòria d'eleccions, ha dit que està "segur que el president de la Generalitat està convençut que és millor que les convoqui ell que el Suprem". "Estic convençut que les convocarà quan cregui més oportú i segur que ho parlarà amb el vicepresident Aragonès", ha afegit.

"Podem no m'ha decebut perquè tampoc n'esperava gaire"

Junqueras també ha defensat la mesa de negociació amb el Govern espanyol, "perquè és el que defensava tothom, que calia una negociació i ERC l'ha feta possible". El líder republicà ha deixat clar que més enllà del que faci cadascuna de les parts ERC "treballarà perquè surti bé", perquè l'aposta dels republicans és aconseguir la República catalana independent sempre per vies democràtiques. Preguntat per Podem i la seva entrada a l'Executiu espanyol, Junqueras ha estat contundentment irònic: "no m'han decebut perquè tampoc n'esperava gaire".