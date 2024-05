Junqueras s'ofereix a continuar liderant ERC "des del lloc que determini la militància", tot i la davallada electoral

"Em veig amb cor i força de seguir treballant pel nostre país. I fer-ho, com sempre, des del lloc que determini la militància d'ERC, a través dels màxims òrgans sobirans del partit que corresponguin". El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha enviat una carta a la militància aquest dimarts al migdia on s'ofereix a continuar liderant el partit.

Tot i els mals resultats d'ERC a les eleccions del 12-M, i l'anunci del cap de llista i president de la Generalitat -ja en funcions-, Pere Aragonès, d'abandonar la "primera línia política", Junqueras no té intenció de fer cap pas al costat. A la carta, el president d'ERC també reitera la decisió d'anar a l'oposició després dels resultats del 12-M, i no entrar a formar part del proper Govern.

La carta de Junqueras arriba justament 24 hores després que Aragonès insistís que calien "responsabilitats col·lectives", després dels mals resultats d'ERC diumenge. El cap de llista a les eleccions ja va assumir les "responsabilitats individuals" que va avançar la mateixa nit electoral, i ahir va anunciar que deixaria la "primera línia política", un cop s'investís un nou president del Govern.

A l'oposició per erigir-se en "alternativa"

Al text adreçat a la militància republicana, Junqueras reafirma la decisió d'anar a l'oposició: "Des d'avui, ens erigim com l'alternativa, ferma i exigent, contra els que volen que Catalunya sigui la dissetena comunitat autònoma a la qual se li diu el que ha de fer". El líder d'ERC subratlla que el partit es posicionarà així contra els qui pensen que Catalunya podrà ser governada "des de Madrid", i "a mercè de la voluntat" d'un president espanyol.

Junqueras també lloa a la carta la figura d'Aragonès i la seva feina feta al capdavant del Govern. "N'estem orgullosos", assegura, i en destaca la decisió d'abandonar la política: "És un gest que l'honora. És una pèrdua per al país per a ERC, però sabem que seguirà treballant per a Catalunya a través del nostre partit", afegeix. Junqueras també remarca la "valentia" d'Aragonès a l'hora de negociar amb l'Estat la fi de la "repressió" política, i recórrer el camí cap als indults i l'amnistia. I admet el "desgast" de governar en solitari.