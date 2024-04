Junts busca consolidar l'hegemonia a la demarcació de Girona davant d'ERC i PSC: les candidatures gironines pel 12-M

La candidatura de Junts+ Puigdemont per Catalunya busca consolidar la seva majoria a la demarcació de Girona en aquestes eleccions al Parlament del 12 de maig. Amb una llista farcida d'independents, espera renovar la victòria del 2021, quan es va emportar set dels 17 diputats de la demarcació. Ho faran per primer cop amb Salvador Vergés, que relleva Gemma Geis.

Per la seva part, ERC, que parteix de quatre diputats, i el PSC, que en va sumar tres, mantindran un frec a frec amb la incògnita de cap a on es decantarà la balança. Mentre els republicans també canvien la cap de llista amb Laia Cañigueral, els socialistes insisteixen amb Sílvia Paneque. A Girona també va aconseguir fins a dos parlamentaris la CUP, que manté Dani Cornellà com a punta de llança, mentre Vox en va sumar un. Repassem el més destacat de les principals candidatures per Girona aquest 12-M.

Vergés relleva Geis a Junts

Tot i haver estat alcalde de Girona, Puigdemont no encapçala la llista, puix l'expresident català ha optat per ser el número u per Barcelona. Així, Salvador Vergés serà el cap de llista rellevant Gemma Geis, que va caure al tercer lloc a les municipals amb només sis regidors, davant PSC i Guanyem (CUP) amb vuit. Ara és vicealcaldessa del govern independentista gironí.

Vergés va ser proclamat automàticament candidat en ser l'únic que es va presentar per la demarcació. L'empresari garrotxí és enginyer de Camins, Canals i Ports. El 2021 era el tercer de la llista, i ha estat diputat al Parlament de Catalunya i portaveu d'agricultura. La 'cara nova' de Junts al capdavant d'una llista cridada a tornar a guanyar a la demarcació.

Ha detallat que és una llista "transversal" on "una tercera part" dels nou primers membres són independents del partit, i entre les nou primeres posicions n'hi ha tres que no formen part de Junts. Es tracta de la número dos Carme Renedo i el número tres Isaac Padrós, així com la número nou Teresa Garcia, militant de MES.

ERC: Cañigueral agafa el lloc de Jordà

Qui també s'estrena com a número u per Girona és Laia Cañigueral a les files republicanes, que arriba també després que ningú més s'hagi presentat a les primàries. L'acompanyen a les següents posicions de la candidatura d'ERC Jordi Viñas, Anna Torrentà i Jordi Orobitg, tots amb opcions d'entrar. La llista la tanca de manera simbòlica com a independent l'exalcalde de Girona i actual conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal.

Laia Cañigueral. — ERC

L'actual delegada territorial del Govern a Girona és un nom 'de partit' per als republicans, substituint l'exconsellera i ara diputat al Congrés, Teresa Jordà. Sociòloga de formació, és secretària general de la Federació Regional de Girona i forma part de l'entitat Dones Republicanes i de la Plataforma Feminista Gironina.

Cañigueral ha afirmat durant la precampanya que els republicans tenen "molt clar" que volen la independència. "Però mentrestant volem gestionar tots els recursos, volem el finançament singular", ha reblat en declaracions durant la precampanya electoral.

Paneque repeteix al PSC

Qui sí que repeteix és Sílvia Paneque pels socialistes, que buscarà millorar resultats esgarrapant algun diputat previsiblement als republicans: afronten els comicis amb "bones perspectives". L'acompanyen als primers llocs Víctor Puga, Mònica Ríos i Francesc Jesús Becerra. A la penúltima posició de la llista trobem Manel Nadal, exdiputat al Parlament i germà precisament de Joaquim Nadal. I tanca la llista Eulàlia Lluch, filla d'Ernest Lluch, exministre socialista assassinat per ETA.

Els sis primers membres de la llista del PSC a les comarques gironines amb Sílvia Paneque al capdavant. — Aleix Freixas / ACN

Paneque afirma que arriben a la cita electoral en bona forma, sobretot després dels resultats de les eleccions municipals de l'any passat. La victòria dels comicis a Girona se suma a altres municipis de la província on han recuperat l'alcaldia Blanes (Selva), Lloret de Mar (Selva) o Portbou (Alt Empordà). I han mantingut les alcaldies de Platja d'Aro (Baix Empordà) o l'Escala (Alt Empordà).

"És un projecte que ha tingut una reconstrucció des de fa uns anys", ha afegit la candidata gironina. La candidata gironina ha detallat que un dels eixos fonamentals serà la "unitat civil després de molts anys de confrontació política".

La CUP repeteix trident

La CUP buscarà reforçar el seu pes a la província gironina, on té l'alcaldia de la capital. L'aposta és Dani Cornellà, que encapçalarà la llista continuista. El candidat és diputat al Parlament, president de la Comissió d'Acció Climàtica i exalcalde de Celrà (Gironès). L'acompanya a la llista l'advocada i també diputada Montserrat Vinyets, formant el tàndem dels comicis del 2021.

De fet, els anticapitalistes mantenen els tres primers llocs de la llista, amb el tercer lloc per a l'exalcalde de Verges (Baix Empordà), Ignasi Sabater. Ho fan amb l'objectiu de seguir amb "les lluites" que ha tingut la formació en aquesta última legislatura. La llista tanca l'alcalde gironí Lluc Salellas.

Els membres de la llista de la CUP a les comarques gironines. — Aleix Freixas / ACN

PP i comuns volen irrompre

Buscant un lloc parlamentari per Girona hi trobem PP i comuns, sense representant l'any 2021. Jaume Veray serà el cap de llista dels populars: és portaveu a l'Ajuntament de la ciutat i té una llarga trajectòria política. D'altra banda, els comuns han apostat per l'actual diputat al Congrés Eloi Badia, conegut pel seu activisme ecologisme i en defensa del que és públic. Tot i ser de Barcelona, fa un parell d'anys que viu a Girona per motius personals.

A les llistes de Girona també destaca el nom de Sílvia Orriols, alcaldessa de Ripoll i promotora del partit d'extrema dreta Aliança Catalana. Tot i ser la cara visible de la formació, ha declinat ser número u per Barcelona, a diferència del que ha fet Puigdemont, o de Laia Estrada de la CUP, que no és la cap de llista de Tarragona.