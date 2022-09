Junts delibera sobre sortir del Govern d'immediat o deixar la decisió a les bases

Junts per Catalunya considera un "error històric" el cessament del vicepresident Jordi Puigneró, anunciat aquest dimecres a la nit pel president Pere Aragonès. En un comunicat a mitjanit, el partit va expressar el seu suport a Puigneró i va afirmar que el cessament "posa en perill la continuïtat del projecte independentista". Aquesta valoració havia sigut traslladada a Aragonès per part de Jordi Turull, secretari general del partit, amb qui es va reunir durant prop de tres hores. La situació actual aboca Junts a la sortida del Govern, ja sigui de forma immediata o posteriorment a una consulta a la militància. En una entrevista a Rac1, Turull ha explicat que els consellers han posat el càrrec a disposició del partit.

Consideren que la decisió "posa en perill el projecte independentista"

L'expresident Carles Puigdemont, que ja no ostenta cap càrrec al partit però que hi continua militant i segueix tenint influència, va criticar la decisió pocs minuts després: "La lleialtat que importa és la lleialtat a Catalunya. En Jordi Puigneró l'ha demostrada sempre, i de fa anys. D'alguns altres no podrem dir el mateix quan hagin de deixar el càrrec".

En el comunicat, la formació critica que la decisió vulnera l'acord de govern. L'executiva es reuneix d'urgència aquest matí per abordar la situació, que sembla que aboca Junts a la sortida del Govern. S'obren dos escenaris: la sortida immediata o una en diferit, a través d'una consulta a la militància. Aquesta última opció és la que estava sobre la taula des que es van presentar els resultats de l'auditoria a l'acord de govern, tot i que no se n'havia fixat data.

Tot s'ha precipitat arran de la proposta de Junts, al debat de política general, que Aragonès se sotmés a una qüestió de confiança. El president, que no sabia que li plantejarien, va rebre amb perplexitat i malestar la proposta i va decidir cessar Puigneró perquè, a diferència de la majoria de diputats i consellers, ho sabia i no l'havia informat.



Aragonès va afirmar que "el Govern de la Generalitat continuarà endavant" però que arran de la pèrdua de confiança en Puigneró havia decidit cessar-lo: "Les institucions no poden estar permanentment en qüestió". La resta dels membres del Govern mantenen la seva confiança.