Aragonès cessa el vicepresident Puigneró i aboca el Govern a la sortida de Junts

La darrera crisi del Govern per la tensió permanent entre Esquerra Republicana i Junts ha deixat l'Executiu de Pere Aragonès al caire del trencament. Després que Junts reclamés a Aragonès sotmetre's a una qüestió de confiança, el president ha decidit cessar el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, fet que aboca el Govern a la sortida de Junts. Aragonès ha afirmat que "el Govern de la Generalitat continuarà endavant" però que arran de la pèrdua de confiança en Puigneró ha decidit cessar-lo: "Les institucions no poden estar permanentment en qüestió". La resta dels membres del Govern mantenen la seva confiança, ha aclarit.

El càrrec quedarà vacant fins que Junts proposi un nom per ocupar-lo

En un anunci solemne a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat a un quart de dotze de la nit, davant la premsa i membres del seu equip, entre les quals, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, Aragonès ha criticat les "desconfiances" instal·lades en les últimes hores en el si de l'Executiu i ha explicat que la moció plantejada per Junts "no és compatible" amb la tasca de Govern.



Puigneró sabia que el seu partit plantejaria a Aragonès una moció de confiança, a diferència de la majoria de diputats i consellers, un moviment del que no va informar al president, que ho va trobar "imperdonable". El càrrec quedarà vacant fins que Junts proposi un nom per ocupar-lo. Aragonès ha remarcat que la seva aposta passa perquè Junts es quedi al Govern i ha valorat la feina feta en l'últim any conjuntament.

La proposta de Junts, feta al debat de política general, ha provocat que Aragonès cancel·lés l'agenda prevista aquest dimecres per tancar-se a Palau i reunir-se amb els principals dirigents del seu partit i el soci de l'Executiu. Aquesta tarda ha convocat el Govern en ple per preguntar als consellers de Junts quina era la seva posició, en una trobada que s'ha allargat dues hores. Posteriorment ha cridat a Palau al secretari general de la formació, Jordi Turull, amb qui s'ha reunit durant tres hores. Passades les deu de la nit arribava la presidenta de Junts, Laura Borràs, tot i que ha vingut per iniciativa pròpia per trobar-se amb el vicepresident, Jordi Puigneró, i no amb Aragonès.

La reunió amb Turull ha durat tres hores

Segons fonts coneixedores de la reunió, els consellers de Junts han tancat files entorn a la proposta de la qüestió de confiança però intentant donar-li un gir positiu, assegurant que no era una acció contra el president sinó per mirar de sortir reforçat juntament al Govern.



Aquestes mateixes fonts expliquen que a la reunió extraordinària de l'Executiu, el president de la Generalitat ha exposat "amb preocupació i de forma crítica" la situació de tensió i inestabilitat que pateix el Govern i ha defensat la necessitat "d'enfortir el Govern i les institucions, especialment en un moment econòmic i social molt complex". També ha mostrat el malestar i la perplexitat davant la posició del grup parlamentari de Junts, que segons Aragonès "posa en dubte tot el Govern".

Aragonès ha recordat als consellers de Junts que en el seu discurs al debat va donar resposta a les peticions de Junts "de manera molt explícita, oferint mà estesa a treballar-hi". Són tres: millorar la coordinació dels independentistes a Madrid, crear un nou espai de direcció estratègica del Procés i el replantejament de la taula de diàleg.



Acte seguit, Aragonès ha preguntat a cada membre del Govern de Junts si coneixien la qüestió de confiança i si hi estan d'acord. La majoria han reconegut que n'eren desconeixedors tot i defensar en la reunió la proposta. Aragonès els ha instat a prendre una decisió. "O sou Govern o sou oposició", els ha reblat.

"La gota que fa vessar el got"

Segons fonts de la Presidència, el darrer capítol de l'enfrontament viscut durant el debat de política general "ha estat la gota que vessa el got". "El president no pot tolerar una deslleialtat com la d'amenaçar amb exigir-li una qüestió de confiança des del seu propi Govern". Des de Junts, el portaveu del grup parlamentari, Albert Batet, que va ser l'encarregat de plantejar l'advertència a Aragonès, ha intentat rebaixar el to en les darreres hores revestint la qüestió de confiança d'oportunitat per enfortir la presidència d'Aragonès i cohesionar el Govern si ERC i Junts arriben a acords sobre l'estratègia independentista. Però el cert és que les paraules de Batet ja entrada la nit com a colofó del debat de política general va caure com una galleda d'aigua freda en la bancada del Govern on s'asseia el president de la Generalitat amb cara d'estupefacció.



Tot i que en un principi Aragonès va optar per treure's la pressió de sobre posant la pilota a la teulada de Junts, instant la formació a decidir si volia continuar al Govern o sortir-ne, un cop acabat el debat la reflexió general en l'entorn presidencial és que aquest cop l'escomesa de Junts no es podia deixar passar. "El president Aragonès va sortir de l'hemicicle profundament preocupat per la posició de Junts i amb el convenciment que no ho podia deixar passar".

Dia de reunions a Palau

A partir d'aquí es van precipitar les converses telefòniques i les convocatòries per l'endemà. Suspensió de l'agenda prevista amb diverses visites a la Catalunya central i aquest matí de dimecres començava amb el tancament d'Aragonès al Palau de la Generalitat, amb el nucli dur del seu equip, capitanejat pel director de l'oficina del president Aragonès, Sergi Sabrià.

Aragonès ha trobat "imperdonable" que Puigneró sabés que li reclamarien la qüestió de confiança

També ha participat en les deliberacions la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i es mantenen contactes amb alguns dels consellers d'Esquerra i amb el president i la secretària general del partit, Oriol Junqueras i Marta Rovira.



Segons diverses fonts, s'han posat sobre la taula tots els escenaris possibles. Des de l'exigència de rectificació a Junts fins l'expulsió del Govern dels consellers de Junts. I un nom ha surat especialment en les crítiques al despatx presidencial, el del vicepresident del Govern Jordi Puigneró.

Ni tan sols quan Aragonès es va reunir amb ell abans del debat de política general per detallar-li el seu discurs, amb la proposta de l'acord de claredat per un referèndum inclosa. Ben diferent és la relació d'Aragonès amb altres consellers de Junts com el d'Economia, Jaume Giró, que segons fonts consultades no coneixia l'amenaça que preparava Junts i que hauria traslladat al president la seva voluntat de treballar per mantenir la unitat de l'actual Govern.



L'única opció que no s'ha contemplat és la de convocar eleccions o presentar la qüestió de confiança, que amb tota seguretat acabaria en eleccions en cas de què Aragonès la perdés. El problema de la qüestió de confiança, a diferència de la moció de censura, és que si el president la perd i no hi ha un candidat alternatiu amb majoria –gairebé impossible amb l'aritmètica actual del Parlament- les eleccions es convoquen automàticament.

"És una irresponsabilitat pensar que podem abocar el país a eleccions en una situació econòmica extremadament complexa, quan encara no hem esgotat ni mig mandat", asseguren fonts de la direcció d'Esquerra. "El problema no és només les eleccions, sinó que un cop en marxa la maquinària i amb les enquestes a les mans, la situació podria variar poc i amb l'actual posició de Junts, que posa per davant els atacs a ERC que l'estabilitat, es podria fer inviable la formació de Govern", reblen els republicans.

Una situació que, segons auguren, situaria en una llarga interinitat la Generalitat, amb la necessitat de prorrogar els pressupostos –fet que defineixen de "catastròfic en la conjuntura actual"- i potser una espiral de repeticions electorals pel bloqueig a qualsevol investidura presidencial.