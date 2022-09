ERC i Junts encallen en la negociació per salvar el Govern amb els pressupostos en l'horitzó

Comença una setmana decisiva per salvar el Govern, amb negociacions entre els dos socis per acostar posicions després de l'escalada de tensió al voltant de la Diada per les diferències en l'estratègia independentista. El proper dimarts 27 comença el Debat de Política General, termini inicialment marcat per Junts perquè el Govern faci un "canvi de rumb" respecte a la taula de diàleg, la coordinació a Madrid i la direcció estratègica del Procés. Són tres punts clau en què el partit defensa que no s'està complint l'acord de govern signat amb ERC el maig de 2021, i reclama als republicans que ho esmenin com a condició per mantenir la coalició.

Pren força l'opció d'allargar el termini per prendre una decisió definitiva

Un cop passat aquest termini, i si les negociacions no es desencallen, Junts podria sortir del Govern. Ja ho ha advertit en diverses ocasions, tot i que al si del partit conviuen diverses posicions al respecte. Fonts de les dues formacions coincideixen a assenyalar, però, que s'està obrint pas l'opció d'un termini de temps més ampli per prendre una decisió definitiva.



L'ultimàtum plantejat per Junts –i que Esquerra rebutja de totes totes-, d'aquesta manera, quedaria esmorteït almenys pel que fa als tempos. La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, assegura que el seu partit "no se sent interpel·lat" per cap termini de cara al debat parlamentari, ja que la sessió ha de girar entorn de la ciutadania: "El país no pot esperar que Junts es posi d'acord".

La tensió entre les dues formacions ha escalat en els últims dies. Mentre Junts critica els republicans perquè consideren que l'acció de Govern està "allunyant Catalunya de la independència", ERC assenyala la divisió dins la formació i insta a què les qüestions internes no impactin l'Executiu. Enmig del soroll mediàtic, les reunions entre els dos socis són "constants i freqüents" no només ara sinó al llarg de la legislatura, ha aclarit el portaveu de Junts, Josep Rius, després de la reunió de l'executiva.



Dimecres passat va tenir lloc una tensa cimera al més alt nivell entre els dos partits per avaluar l'estat de la coalició de Govern, tot i que per ara no hi ha hagut avenços en les qüestions que planteja Junts. "El debat de política general ha de ser en positiu i ha de servir per recuperar l'agenda independentista del Govern", ha assenyalat Rius.



Suspens en l'estratègia independentista

Junts va fer una auditoria sobre l'acord de govern en què va concloure, a finals d'agost, que s'està incomplint pel que fa a la qüestió nacional. Per reconduir les relacions, insten a reconsiderar la relació amb Madrid, marcada fonamentalment per la taula de diàleg, així com l'actuació unitària dels independentistes al Congrés i la creació d'un nou espai de coordinació estratègica que agrupi partits i entitats independentistes. "No volem que ERC assumeixi la nostra estratègia, ni al revés. Volem un espai col·legiat de direcció estratègica on prendre conjuntament les decisions", ha sostingut Rius.



"Junts ha allargat la mà cap al president. Per garantir l'estabilitat de la legislatura no hi ha millor forma que complir l'acord", ha afegit. La compareixença del portaveu, però, no ha estat exempta de retrets, i ha reclamat a Pere Aragonès que actuï "com a president d'un govern de coalició i no com a líder d'un partit".

ERC no preveu cedir en cap de les tres exigències de Junts

Ara per ara, les converses estan encallades, segons fonts dels dos partits. ERC no preveu cedir en cap de les tres exigències: "No participarem d'aquest espai de direcció estratègica per fer-nos una foto com si tot s'hagués arreglat perquè l'endemà tot continuï igual".

Els republicans també rebutgen que l'actual tensió es pugui resoldre amb l'aprovació d'alguna proposició al Parlament en la línia de les exigències de Junts. "Cal ser seriosos i no fer gesticulacions, si no arribar a acords de fons que permetin restablir la normalitat al Govern i garantir que puguem governar sense tensions constants, i això el que requereix és que Junts s'aclareixi dins seu", asseguren.



Junts, però, nega cap divisió interna i assegura que el Govern té futur "si ERC compleix l'acord signat". Amb tot, fonts dels dos partits asseguren que els contactes es mantindran durant tota la setmana, sota la consigna de la discreció. Fins i tot s'ha canviat algunes trobades entre dirigents dels dos partits per evitar filtracions com la que es va produir en la recent cimera celebrada al Palau de Pedralbes durant més de sis hores. Aragonès està de viatge oficial a Nova York, però això no frena que les converses es desenvolupin gairebé a diari.

Les converses han passat d'un primer moment de forta tensió a un ambient més relaxat, tot i que infructuós. Segons els dirigents d'ERC consultats, el problema de les converses és que "no hi ha res clar, parlem amb quatre o cinc dirigents de Junts i cap d'ells diu ben bé el mateix". Des de Junts defensen que el problema és que ERC no vol cedir en cap dels aspectes plantejats.



Els pressupostos, a l'aire

Per sobre de les negociacions sobrevola la qüestió dels pressupostos, que el conseller d'Economia, Jaume Giró, -de Junts- ja ha començat a encarrilar i preveu aprovar al Govern i entrar al Parlament entre el 15 i el 20 d'octubre. Una trencadissa de l'executiu just abans podria ser un cop dur per als comptes.

Giró preveu entrar els pressupostos al Parlament entre el 15 i el 20 d'octubre

Fonts de Junts reconeixen que Giró té força avançada la proposta de pressupostos i que ja ha establert la negociació amb la CUP, els Comuns i fins i tot amb el PSC. Una sortida del Govern, en aquest sentit, seria un daltabaix. ERC, per la seva banda, reafirma que espera que Junts segueixi al Govern perquè "hi ha massa coses en joc", entre les quals, uns pressupostos "fonamentals", però assenyala que "així no es pot continuar" en referència a les tensions constants entre socis.



Aquest dilluns, després de l'executiva del partit, Vilalta ha estat contundent: "No hi ha cap crisi al Govern. Hi ha una crisi a Junts que impacta al Govern". La portaveu del partit ha tornat a demanar "responsabilitat, lleialtat i alçada de mires" a Junts per tal que la política sigui una "eina útil". "El país no pot esperar que Junts s'aclareixi sobre si vol estar o no al Govern", ha reiterat.

Així les coses, el Govern penja d'un fil, però la cosa podria anar per llarg mentre s'apropa la commemoració d'un esdeveniment políticament molt important per l'independentisme, com és la del cinquè aniversari de l'1-O. Encara que sembli paradoxal, tots els consellers dels dos partits consultats asseguren que el Consell Executiu s'ha blindat a la pressió i les reunions es desenvolupen amb total normalitat. El Govern treballa amb cordialitat per les dues bandes i amb l'aprovació dels pressupostos com un dels principals objectius.