La possible sortida del Govern fractura Junts

La Diada ha marcat un abans i un després en el distanciament entre els socis de Govern, ERC i Junts. Les relacions estaven tenses des de pràcticament el naixement de la coalició, però després de l'acumulació de conflictes en aquest any i mig, ara afronten un moment crític. La marcada absència dels principals càrrecs d'ERC a la manifestació de l'ANC l'11 de setembre, incloent el president Pere Aragonès, contrastava amb la presència en bloc de tots els consellers i la cúpula de Junts. La tensió d'ERC amb l'ANC ha accelerat el cisma entre els dos socis, i ara Junts es debat internament sobre si ha de sortir del Govern o no.

La tensió d'ERC amb l'ANC ha accelerat el cisma entre els dos socis

L'existència de diferents sectors en el si del partit complica la decisió, que haurà de ser avalada per la militància i que, sigui quina sigui, impactarà de cara a les municipals que se celebraran el maig que ve. Es comencen a perfilar els partidaris d'una i altra opció. A favor del trencament s'hi ha mostrat -des de fa temps- la presidenta del partit, Laura Borràs, i en les últimes hores ha transcendit que també ho està l'expresident Carles Puigdemont, segons va avançar La Vanguardia.



En contra s'hi ha pronunciat el conseller d'Economia, Jaume Giró, i també la consellera Victòria Alsina. Mentrestant, el secretari general, Jordi Turull, intenta navegar entre les dues posicions per evitar un nou trencament de la formació tan sols tres mesos després de la renovació de la cúpula.

Cimera tensa amb ERC

Aquest dimecres les cúpules dels dos partits es trobaven en una cimera tensa que va durar vàries hores i en què, segons fonts d'ERC, es van posar de manifest les divergències internes que divideixen el partit. No hi ha una posició unànime sobre el que s'ha de fer. Borràs fa temps que flirteja amb l'opció de sortir, i de fet, sotmetre l'acord de Govern a una auditoria va ser una de les seves condicions per fer una candidatura conjunta amb Turull per liderar el partit.

Borràs va impulsar l'auditoria sobre l'acord de Govern

Els resultats, presentats a finals d'agost, concloïen que ERC incompleix pel que fa a la qüestió nacional: Junts critica que l'acció dels republicans respecte a l'Estat està "allunyant Catalunya de la independència". Per reconduir les relacions, insten a reconsiderar la relació amb Madrid, marcada fonamentalment per la taula de diàleg, així com l'actuació unitària dels independentistes al Congrés i la creació d'un nou espai de coordinació que agrupi partits i entitats independentistes.

Tres exigències que són una línia vermella pels de Junts, que reclamen a Aragonès un "canvi de rumb" com a màxim a finals de setembre, amb el Debat de Política General.



Les posicions s'han accentuat després de la Diada. Borràs va aprofitar la força de la mobilització per alimentar la hipotètica sortida dient que veu "perfectament possible que Junts deixi el Govern". En les últimes hores, a aquesta posició s'hi ha sumat l'expresident Carles Puigdemont, que va deixar la presidència del partit però hi continua tenint una influència notable. Com va avançar La Vanguardia, Puigdemont i Turull es van reunir a finals d'agost i l'expresident va expressar aquest posicionament davant la manca de resultats de l'estratègia negociadora d'ERC a Madrid.

Turull vol evitar un nou trencament al partit abans de les municipals

En aquest sentit, Turull també està apretant per la constitució d'un nou espai de coordinació entre partits i entitats independentistes, però no acaba de defensar clarament ni la sortida del Govern ni la permanència. El temor de Turull és que el partit afronti novament una fractura, que el debilitaria en vistes a les municipals i que dificultaria la seva consolidació. Junts per Catalunya, tot i recollir el llegat i bona part dels càrrecs de l'antiga Convergència, es va fundar com a partit el 2020 i encara està en fase de construcció.

En un nou capítol de la tensió que viuen els dos socis, aquesta tarda Borràs i Turull, juntament amb el portaveu del grup parlamentari, Albert Batet, s'han reunit amb la presidenta de l'ANC per analitzar la situació política i també valorar la proposta que va fer aquest dimarts d'aixecar la DUI el segon semestre de 2023.



Aquesta proposta va ser rebutjada per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà: "No treballem amb desitjos. Volem guanyar de debò. Volem que Catalunya sigui una república i avui no es donen les condicions per tirar endavant una proposta com la que ha fet l'ANC a correcuita", va dir.



En un comunicat, Junts ha tornat a pressionar per crear un espai de coordinació entre partits i entitats i també han afirmat que "l'acord de legislatura és compatible amb marcar un horitzó en el temps per assolir la independència".

Entre l'espasa i la paret

Hores després de la Diada, Turull defensava que "abans de donar un cop de porta" a ERC, Junts ha d'intentar "solucionar" les diferències amb el seu soci. "Hem de prendre molt bona nota del clam al carrer. En comptes de recrear-nos en retrets, centrar-nos en solucions", va remarcar. Turull està a favor de no sortir-ne, com defensen també la major part de consellers i alcaldes, per consolidar-se de cara a les municipals, però no està disposat a sacrificar la unió interna a costa de la decisió.

La majoria de consellers i alcaldes, a favor de seguir al Govern

Davant la forta pressió dels sectors partidaris del trencament han començat a sortir també els que defensen que el partit es mantingui, encapçalats pel conseller d'Economia, Jaume Giró. En una roda de premsa després del Consell Executiu, aquest dimarts, va defensar la permanència modificant la frase utilitzada per Borràs el dia abans. "És perfectament possible que Junts deixi el Govern, i també ho és que no ho faci".

Giró, que ja ha començat a treballar en els pressupostos per a 2023, ha afegit aquest dijous que espera que les reunions entre els dos partits "vagin molt bé" i que es pugui trobar "un punt d'entesa dins l'espai sobiranista". Segons el conseller, el Govern és "molt millor" amb els consellers de Junts.

La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, també s'ha mostrat partidària de mantenir-se a l'Executiu. Aquest dijous ha demanat "centrar el debat" en el compliment de l'acord de Govern i no en la possible sortida de Junts. En una atenció als mitjans des d'Estrasburg, on ha intervingut en un comitè de l'Eurocambra, Alsina ha dit que cal centrar-se en "si ERC complirà o no l'acord de Govern". "És moment de parlar d'aquest acord i després del debat de política general ja es farà una valoració de com continuar", ha remarcat.

Els partidaris de mantenir-se a l'Executiu intenten guanyar temps amb la consulta a la militància, que s'haurà de produir sí o sí, segons la ponència política aprovada el juliol al Congrés Nacional. Queda la incertesa, però, de quan es podria celebrar, un factor que serà clau tenint en compte el calendari electoral de 2023.