JxCat enceta el curs elevant la tensió amb ERC per l’eix nacional però no impulsa la ruptura del Govern

Junts per Catalunya (JxCat) ha finalitzat l’auditoria sobre l’acord de govern amb ERC que feia mesos que tenia entre mans i n’ha destacat l’incompliment en l’àmbit nacional. El partit considera que l’acció de govern està allunyant Catalunya de la independència i ha marcat de termini fins el Debat de Política General, a finals de setembre, perquè hi hagi un canvi de rumb: "No ens estem plantejant un nou acord de govern si no que es compleixi el que hi ha", ha dit el secretari general, Jordi Turull, allunyant l’opció de trencar l’Executiu.

Turull: "No ens estem plantejant un nou acord de govern si no que es compleixi el que hi ha"

El partit treballarà les properes setmanes per "revertir aquesta situació" i ha llençat un nou avís al seu soci, ERC: "No podem seguir així". L’auditoria es va anunciar quan es va formalitzar la candidatura conjunta de Jordi Turull i Laura Borràs per renovar la direcció del partit, que es va ratificar en el Congrés d’inicis de juny.



La iniciativa, a proposta de la presidenta suspesa del Parlament, valora el compliment en els àmbits sectorials, és a dir, les polítiques que no es vinculen amb la qüestió nacional. Tot i això, en la roda de premsa de presentació dels resultats, celebrada a Girona aquest dilluns, es va posar èmfasi en els incompliments en aquesta matèria.



Junts enceta així un curs polític l'inici del qual ve marcat, com ja fa anys, per una Diada amb una manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana. Enguany, amb un discurs clarament antipartits del qual la formació n'és conscient: "Ens hem de tornar a agradar perquè la gent trobi sentit a la mobilització", va dir Turull.

En resposta a l'auditoria, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat als consellers del Govern que són membres de JxCat que facin "propostes concretes" sobre "la resolució del conflicte polític amb l'Estat espanyol". Ho ha fet durant la reunió del Consell Executiu, que aquest dimarts ha tornat a celebrar-se després de l'aturada per vacances. Així ho ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, a la roda de premsa posterior.



Segons Plaja, Aragonès ha emplaçat els consellers a fer aquestes propostes i també als seus partits a traslladar-les als "òrgans que ja existeixen de coordinació" entre ERC i JxCat.

Esmena a la totalitat

Els tres punts principals de desacord són la taula de diàleg, que Aragonès ja ha anunciat que mantindrà però que JxCat mai ha vist amb bons ulls; la manca de coordinació dels independentistes a Madrid i la direcció estratègica del Procés. En aquest últim àmbit, el president ha anunciat que farà una "proposta àmplia" per l'autodeterminació que vagi més enllà de l'independentisme. La farà pública durant el Debat de Política General, que se celebrarà al Parlament del 27 al 30 de setembre.

Aragonès farà una "proposta àmplia" al Debat de Política General

En una entrevista recent a l'ACN, Aragonès va subratllar que "és l'hora d'una proposta inclusiva de solució del conflicte polític i que permeti que a la ciutadania de Catalunya se la tracti com a major d'edat". "Soc molt perseverant, i seguiré amb una via àmplia que inclogui aquelles persones que creuen que els conflictes polítics es resolen deliberant, escoltant i prenent decisions a les urnes", va afegir fa uns dies. Això podria incloure els Comuns, una opció que JxCat descarta i que pot obrir un nou front de desacord.

Junts dona de marge fins el debat per trobar maneres conjuntes de revertir la situació, i un cop s’hagi fet, decidiran quins passos seguiran després d’una nova reunió de l’Executiva: "La conclusió que en traiem és que no podem seguir així perquè nosaltres vam signar un acord pensat perquè ens acostés a les condicions per aconseguir culminar l'1-O i el que s'està fent és justament una dinàmica que ens allunya molt més que no pas ens acosta", ha insistit Turull.



En un inici, el partit havia anunciat que un cop obtinguts els resultats de l’auditoria, les bases podrien votar a favor o en contra de trencar el Govern. Turull, però, ha insistit que no volen un nou acord sinó que es compleixi l'actual i, per tant, ha descartat trencar-lo a curt termini.



Aquesta opció, recolzada fonamentalment per l’entorn de Laura Borràs, s’havia vist impulsada arran de la seva suspensió com a presidenta del Parlament a finals de juliol. Diverses agrupacions locals de la formació van apostar públicament pel trencament com a resposta política a la decisió presa per ERC, PSC i CUP a la Mesa del Parlament.

El futur de la presidència del Parlament

La suspensió de Borràs és un altre dels fronts amb què es troba el Govern en l’inici del curs polític aquest setembre. Aquesta setmana, tant Govern com Parlament recuperen l’activitat, i la Mesa abordarà dijous la reconsideració de la suspensió a instàncies de JxCat. Previsiblement es descartarà, ja que la votaran els mateixos que ho van decidir en primer terme. Tot i això, també s’abordaran els passos a seguir davant de la interinitat de la Presidència, que JxCat insisteix en mantenir ja que ha reiterat que no proposarà un nom per substituir Borràs, com li demana ERC.



El PSC ha demanat a ERC, Junts i la CUP que acordin una nova presidència abans del 15 de setembre, però de moment res fa pensar que això es produirà. Tots els dirigents de JxCat tanquen files amb la presidenta del partit públicament, però hi ha malestar per com ha portat aquesta qüestió i altres polèmiques que ha protagonitzat, com l’episodi a l’homenatge a les víctimes del 17-A, que l’han debilitat dins la formació.

Tot i la mala maror entre partits que és visible de portes enfora, pel que fa la relació dins el Govern Aragonès sosté que s'està "treballant bé" i que "hi ha confiança absoluta del president cap a la totalitat del Govern". "Els consellers estan centrats en els seus departaments i el que passa en l'àmbit dels partits no n'afecta el dia a dia", ha subratllat.