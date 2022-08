Malestar creixent amb Laura Borràs en certs sectors de Junts

Les recents polèmiques en què s'ha vist embolicada la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, han suscitat malestar en certs sectors del partit independentista, que qüestionen la seva actitud i, fet i fet, constaten la divisió interna a la formació. Segons diverses fonts del partit consultades per l'agència Efe, la "bretxa" entre els partidaris de la presidenta i el sector afí al secretari general, Jordi Turull, amb passat a l'antiga Convergència, és cada cop més "evident".

Borràs es va convertir en la protagonista de l'acte homenatge a les víctimes del 17A de dimecres a Barcelona, ​​en què un grup d'independentistes va rebentar el minut de silenci amb proclames a favor de la "veritat" i titllant d'"assassí" l'Estat espanyol. Al final de l'homenatge, Borràs es va acostar a saludar el grup de manifestants, que la va aclamar al crit de "presidenta" [tot i que ara mateix està suspesa com a presidenta del Parlament] i amb càntics a favor de trencar el Govern amb ERC, un gest que va aixecar polèmica entre els principals partits catalans i també dins de Junts.

La formació independentista va emetre un comunicat al cap de pocs minuts en què condemnava enèrgicament la ruptura del minut de silenci, un missatge que va ser difós a través de Twitter per destacats dirigents de Junts, entre ells el secretari general, el portaveu, Josep Rius, i el president del grup parlamentari, Albert Batet, així com l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

El més explícit de tots va ser l'exsecretari general del partit Jordi Sànchez, que va afirmar que un acte com el de dimecres no era el lloc indicat "per cercar protagonismes polítics".



Tot i que dins del partit coincideixen en la importància d'evitar exhibir discrepàncies internes, la veritat és que l'actitud de Borràs ha aixecat contestació interna i que els seus suports dins de Junts estan minvant. Al partit hi ha mar de fons des del congrés del juliol. El sector afí a Borràs va sortir clarament derrotat en les votacions de les ponències, que van desposseir de competències en matèria de política municipal el secretari d'organització, David Torrents, proper a la presidència.

Propera reunió per abordar la situació

Tant la seva suspensió com diputada i presidenta del Parlament com el gest de dimecres no han fet més que eixamplar la bretxa existent entre els dos sectors, si bé tots dos coincideixen que la projecció de la divisió interna només beneficia els seus rivals polítics. Una reunió de direcció de finals d'agost podria analitzar la situació de Borràs, segons les fonts consultades.



Junts per Catalunya abordarà en els propers mesos el debat intern sobre la seva continuïtat al Govern de coalició amb ERC, esperonat pel sector afí a Borràs, que considera la seva suspensió com a presidenta un punt de no retorn en les relacions amb el soci republicà. En aquesta línia, les fonts esmentades assenyalen que les postures amb relació a la continuïtat al Govern també estan allunyades i la distància entre sectors, ampliant-se.