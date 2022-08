Junts insta la Mesa del Parlament a reconsiderar la suspensió de Borràs

El grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat) ha demanat a la Mesa del Parlament que reconsideri l'acord que va prendre el 28 de juliol, amb el qual va suspendre de drets i deures a Laura Borràs com a diputada i presidenta del Parlament. La presidenta de JxCat va ser suspesa en aplicació de l'article 25.4 del reglament, després que se li obrís judici oral per un presumpte fraccionament de contractes quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).



JxCat assenyala que el procés de reconsideració de l'acord, segons les "recomanacions de l'equip jurídic" de Borràs, servirà per "esgotar tots els recorreguts administratius abans d'obrir la via judicial a Europa". Això implica interposar primer recursos als diferents nivells dels tribunals espanyols, incloent el Tribunal Constitucional. Després d'esgotar el recorregut judicial estatal, el partit podrà recórrer a les instàncies europees.

Al·leguen la vulneració de drets fonamentals

El grup parlamentari considera que l'acord al qual va arribar la Mesa -amb els vots dels membres d'ERC, PSC i la CUP- "vulnera drets fonamentals com el dret a la presumpció d'innocència, el dret a la participació política i el principi de seguretat jurídica".



La suspensió de Borràs va abocar la institució a una situació d'interinatge inèdita fins el moment. Junts ha repetit vàries vegades que no proposarà cap nom per substituir-la en no compartir la decisió, i això deixa per ara les funcions de la presidència en mans de la vicepresidenta, Alba Vergés, d'ERC, tot i les reiterades peticions dels republicans perquè el soci de Govern reemplaci Borràs i es compleixi així l'acord de Govern. Segons el text, ERC assumia la presidència de la Generalitat i Junts, la de la segona institució catalana, el Parlament.

A més, el 'cas Borràs' ha revifat les tensions internes a Junts i les pressions per trencar el Govern. La divisió sobre l'estratègia per fer front a la suspensió sacseja el fràgil equilibri intern que es va intentar estabilitzar a l'últim congrés del partit entre ella i el secretari general, Jordi Turull. La petició d'avançar la consulta sobre la sortida del Consell Executiu s'estén per algunes agrupacions locals, encara que de moment la majoria de la direcció no aposta per la ruptura amb ERC.