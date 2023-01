Entitats ecologistes s'oposen a l'autorització del parc eòlic Galatea de la Jonquera

Front comú contra el parc eòlic Galatea de la Jonquera (Alt Empordà). Les entitats i plataformes ecologistes Albera Lliure de Molins (ALLIMO) i la Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN) han criticat que la Ponència d'Energies Renovables (PER) de la Generalitat hagi donat llum verd a Endesa perquè tiri endavant el projecte, que tindrà 9 aerogeneradors.

Les entitats denuncien l'impacte ambiental que tindria el futur parc eòlic sobre el territori, concretament sobre la serra de l'Albera, i exigeixen aturar-lo. Per una banda, la IAEDEN amenaça amb portar al jutjats les "irregularitats" detectades l'aprovació de la declaració d'impacte ambiental (DIA) del projecte, que asseguren que és "inviable" i titllen "d'inadmissible" que "continuï avançant el procés administratiu sense que cap òrgan o departament posi en relleu aquestes incompatibilitats".

També critiquen que s'hagin "menystingut" les al·legacions presentades que advertien dels efectes del parc, l'autorització del qual "encarrila" el segon i tercer projecte que Endesa proposa, en aquests casos, a la Serra Comunera. Es tracta de Cronos i Zeus. Així doncs, Galatea seria un dels tres parcs eòlics que la companyia vol construir a aquesta zona de l'Empordà.

La IAEDEN assenyala que el parc eòlic de la Jonquera és "incompatible" amb la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya i critica la "manca d'anàlisi d'alternatives" que, segons els ecologistes, també contravé el Pla Territorial Parcial de Comarques Gironines. Pel què fa a la biodiversitat, assegura que tindrà una greu afectació en la ruta migratòria que passa pel Coll de Banyuls i diu que les mesures proposades per la companyia són "insuficients". Finalment, alerta que tindrà un "alt impacte a la zona, incomplint diverses directrius del Catàleg de Paisatges de Comarques Gironines".

La creació del Parc Natural de l'Albera

Per la seva banda, la plataforma Albera Lliure de Molins (ALLIMO) fa una crida a entitats, empreses, administracions i partits per unir esforços i aturar la construcció del parc eòlic.

En un comunicat, l'entitat assegura que hi ha "greus mancances" en la memòria de la prospecció superficial i l'estudi de patrimonial. Entre elles, "l'error més greu és la no inclusió de l'ermita de Santa Llúcia, tot i estar a la mateixa distància d'un aerogenerador que l'església de Sant Jaume de Canadal, que sí que hi surt". Al seu entendre, aquesta mancança s'hauria de considerar com una "invalidant del projecte".

En definitiva, la plataforma afirma que l'autorització obre una porta "perquè les grans empreses energètiques entrin a destruir l'Albera i, un cop oberta, ja ningú la podrà tancar perquè aquesta transició energètica -tan necessària, diu- serà molt llarga". Per tot plegat, torna a demanar impulsar la creació del Parc Natural de l'Albera.

Condicions de la Generalitat

La Generalitat ha autoritzat recentment la declaració d'impacte ambiental (DIA) del parc eòlic Galatea. Tot i que la DIA és favorable, la Ponència d'Energies Renovables hi ha introduït un seguit de condicionants.

Entre aquests, l'Executiu especifica que caldrà fer un estudi per veure si la zona on es volen situar els molins afecta espècies de flora amenaçades (i si és així, prevenir-ne l'afectació); que caldrà evitar afectar "directament" murs de pedra seca; que tant la línia elèctrica com els aerogeneradors hauran de portar dispositius per evitar que hi xoquin aus o ratpenats, que caldrà compensar les 31 hectàrees de suredes que se'n veuran afectades o que la subestació del parc Galatea s'haurà d'integrar millor al paisatge.

El parc eòlic permetrà generar uns 140 GWh/any, que equivalen al consum elèctric que tenen durant un any la meitat de les llars de l'Alt Empordà. En total, suposarà una inversió de gairebé 50 milions d'euros.