La suspensió de Borràs deixa la presidència del Parlament en un llimb

La suspensió de Laura Borràs com a presidenta del Parlament i diputada amb els vots d'ERC, PSC i la CUP ha abocat la institució a una situació inèdita fins el moment, fet que complica les previsions sobre els escenaris que s'obren a partir d'ara. El seu partit, Junts per Catalunya, ja ha anunciat que no proposarà cap nom per substituir-la en no compartir la decisió, i això deixa per ara les funcions de la presidència en mans de la vicepresidenta, Alba Vergés, d'ERC. Tot plegat desencadena l'enèsim incendi amb el soci de Govern, i tot i que de moment no està sobre la taula que Junts surti de l'executiu, algunes veus demanen que hi hagi conseqüències polítiques.

La suspensió s'ha fet efectiva a través de l'article 25.4 del reglament de la Cambra, que estipula que quan a un diputat se li obre un judici per acusacions de corrupció s'ha d'apartar, i que si no ho fa, la Mesa podrà forçar-ho. Finalment, després de les reiterades negatives de Borràs a fer-ho voluntàriament, el moviment s'ha executat en una reunió de la Mesa amb els vots de tots els partits -ERC, PSC i la CUP- menys Junts.

La suspensió s'ha precipitat menys de 48 hores després que el TSJC obrís el judici oral a Borràs

El dia abans del tancament de la cambra per l'aturada estival, el Parlament ha sigut escenari d'una forta expectació mediàtica, una protesta de suport a Borràs, corredisses i també retrets als passadissos. La suspensió s'ha vist precipitada en menys de 48 hores després que aquest dimarts el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obrís judici oral a Borràs per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).



La negativa fins l'últim moment de Borràs de fer un pas al costat de manera voluntària per complir amb el reglament ha provocat la imatge que ERC volia evitar, que era veure's votant contra la líder del partit amb qui governen. Borràs ha fet unes declaracions molt dures un cop suspesa, en què ha titllat els independentistes de "còmplices" de la repressió i de vestir-se de "jutges hipòcrites".

Conseqüències a la Generalitat

En un comunicat posterior, el partit ha llançat acusacions de "partidisme" per apartar Borràs del càrrec i ha carregat contra el que consideren una "dinàmica caïnita" entre els independentistes. Segons diverses fonts, a la reunió de la Mesa, de la qual Borràs s'ha absentat per no incórrer en conflicte d'interessos, la secretària de Junts Aurora Madaula ha amenaçat amb conseqüències polítiques. Tot i que per ara sembla descartada una sortida en bloc de l'executiu, hi podria haver altres moviments.

L'entorn de Borràs fa temps que flirteja amb l'opció de sortir de l'executiu

Ja fa temps que Junts ha situat l'acord de Govern en el punt de mira. Fa dos mesos que Borràs ostenta la presidència de Junts, en tàndem amb el secretari general, Jordi Turull, i de manera recurrent ha flirtejat amb l'opció de sortir de l'executiu. Una de les condicions per accedir a la direcció conjunta va ser precisament iniciar una auditoria per valorar el compliment de l'acord d'investidura.



En la ponència política aprovada a l'últim Congrés, JxCat assenyala que "caldrà valorar en quin grau s’està complint l’acord de govern" i estipula que sotmetrà a votació de les bases la possibilitat de continuar o no a l'Executiu "o prendre altres tipus d’iniciatives adequades a la situació". Algunes agrupacions locals, com la d'Igualada, han pressionat després de la suspensió de Borràs per votar a curt termini la sortida del Govern, tot i que al Congrés es va desestimar fer-ho enguany.

Precisament, l'objectiu d'ERC era complir amb el reglament però esquivar una nova confrontació oberta entre socis de govern, com finalment ha acabat passant. En roda de premsa després de la suspensió, la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha explicat que fins l'últim moment el partit ha intentat que Borràs accedís a apartar-se voluntàriament: "És una situació que s'hauria pogut evitar. Crèiem que l'opció més responsable era si la mateixa presidenta activava l'article", ha sostingut.



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat la suspensió de Borràs al·legant que la Mesa ha aplicat el reglament. "No estem davant un cas de repressió política, sinó de presumpta corrupció", ha dit. Sobre possibles efectes en la coalició, Aragonès ha afirmat que cap dels membres del Govern li ha traslladat l'opció de sortir-ne.



Davant de la suspensió, el Parlament queda en una situació d'interinatge inèdita fins el moment. Segons el reglament, les funcions recauran en la vicepresidenta primera, que actualment és l'exconsellera Alba Vergés, d'ERC. Tot i això, els republicans han insistit que mantenen el compromís de l'acord d'investidura, que passa perquè JxCat tingui la presidència de la institució. El partit ha confirmat, però, que no farà cap proposta en no acceptar la decisió.

Un possible acord passaria perquè qui assumís la presidència temporalment fos la secretària de la Mesa, Aurora Madaula. Tot i això, no està clara la fórmula per la qual això es podria materialitzar, ja que el reglament estableix que les funcions passin únicament a la vicepresidència. Per ara, però, això queda descartat.

Divisió interna a Junts

Tot i el suport "sense fissures" del partit a Borràs expressat de portes enfora, la situació està creant també divisió interna al si de Junts. El partit està conformat per diversos sectors, principalment els encapçalats, d'una banda, per la mateixa Borràs, i de l'altra, per Turull. Fins ara, el secretari general ha donat suport a la decisió que prengués Borràs, però altres veus de la direcció sí que han expressat discordances respecte a l'estratègia de no fer un pas al costat voluntàriament.

El discurs agressiu de Borràs pel que fa als partits independentistes genera també tensions en la formació. A Junts conviuen des de fa temps percepcions diverses sobre temes tan cabdals com la participació al Govern o les relacions amb l'Estat. Amb poc més de dos anys de vida des de la seva refundació, el partit afronta un any fonamental fins a les municipals, el maig de 2023. Així, bona part dels dirigents consideren que mantenir-se als llocs de poder és important per arribar-hi amb una posició reforçada. Queda per veure si les dues ànimes aconseguiran arribar a posicions conjuntes o quina s'imposarà.