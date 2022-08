L'homenatge de Barcelona a les víctimes del 17-A, entelat per una protesta exigint "la veritat"

El dia que es compleixen cinc anys dels atemptats del 17-A, Barcelona ha homenatjat les víctimes i els seus familiars en un acte de record al memorial del Pla de l'Ós de la Rambla que s'ha vist entelat per una protesta independentista. Al costat del mosaic de Miró, on la furgoneta va acabar el seu recorregut, familiars i autoritats han dipositat clavells blancs mentre una violoncelista interpretava El cant dels ocells. L'acte s'ha vist interromput diverses vegades pels crits del centenar de manifestants, separats per un cordó policial, que exigien "saber la veritat" sobre els fets i han vinculat els atemptats amb l'Estat enmig d'un clima tens.

Els polítics, en segon pla, escridassats pels manifestants

Els polítics han estat en segon pla, entre els quals el president de la Generalitat, Pere Aragonès, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, els ministres Raquel Sánchez i Miquel Iceta i la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i després membres dels cossos de seguretat i emergències. Un cop acabat l'homenatge, han conversat amb algunes de les víctimes. Els manifestants els han xiulat i escridassat.



La poetessa Fatima Saheb, que ha conduït l'acte, ha llegit la frase inscrita a les rajoles de la Rambla per recordar les víctimes: "Que la pau et cobreixi, oh, ciutat de pau". Es tracta d'una frase en àrab escollida entre les 4.000 recollides a les ofrenes i homenatges espontanis durant els dies posteriors a l'atemptat a la mateixa Rambla.

Les víctimes, molestes per les "intromissions polítiques"

L'acte, breu i emotiu, s'ha vist interromput pels crits de prop d'un centenar de manifestants que reclamaven saber "la veritat" sobre els atemptats. Convocats per cercles independentistes però sense suport explícit de cap partit, han insultat els representants polítics presents i han assenyalat l'Estat com a "assassí" per la suposada vinculació del CNI amb l'imam Abdelbaki Es Satty. En acabar l'acte, la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, ha estat aclamada amb crits de "presidenta" per part d'alguns d'ells.



Algunes de les víctimes, visiblement emocionades, han lamentat les "intromissions polítiques" a l'acte i han afirmat que per elles és important trobar-se cada any en aquest homenatge per "estar units" amb la resta d'afectats.

A l'homenatge no hi ha hagut declaracions, però els principals representants polítics han recordat el 17-A amb missatges a les xarxes o als mitjans a primera hora del matí. Aragonès ha piulat: "El no tenim por que es deia llavors, segueix més vigent que mai. Som un poble de pau". El president ha recordat les víctimes i també ha agraït la feina dels professionals d'emergències.

Per la seva banda, Colau ha dit en declaracions a Rac1 que ni l'Estat ni la Generalitat han ofert recursos suficients per atendre totes les víctimes. Sobre la creació d'una Comissió d'Investigació al Congrés per esclarir el rol del CNI i la possible relació amb els atemptats, l'acaldessa se n'ha mostrat partidària però ha rebutjat que "alguns ho utilitzin per fer teories de la conspiració".