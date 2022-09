Borràs aprofita la mobilització de la Diada per alimentar la hipotètica sortida de Junts del Govern

L'independentisme ha viscut la Diada fracturat i això s'ha vist sobretot amb l'absència de la cúpula d'ERC, incloent-ne els membres del Govern, a la manifestació de l'ANC. Al seu torn, però, també ha posat de manifest la cada cop més visible diversitat de posicions en el si de Junts per Catalunya sobre la seva permanència al Govern. Després del discurs crític amb els partits de la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, en què va demanar o avançar cap a la independència o fer eleccions, tant el secretari general de la formació, Jordi Turull, com la presidenta, Laura Borràs, han incrementat la pressió sobre ERC per fer un canvi de rumb en la direcció estratègica del moviment independentista. Borràs, de fet, ha aprofitat la força de la mobilització per alimentar la hipotètica sortida de Junts del Govern.

Borràs fa temps que flirteja amb l'opció de sortir-ne, especialment des de la seva suspensió

Es tracta d'una reclamació que ja van fer pública fa dues setmanes arran de la presentació de les conclusions de l'auditoria feta sobre l'acord de govern signat amb ERC fa poc més d'un any. Junts considera que l'acció de govern està allunyant Catalunya de la independència i ha marcat de termini fins el Debat de Política General, a finals de setembre, per reconduir amb ERC tres punts clau: la taula de diàleg, la coordinació a Madrid i la direcció estratègica del Procés.



Mentre estan en converses amb ERC per tractar la qüestió, dins el partit es van perfilant les posicions diferenciades de Turull i Borràs. El primer, més partidari de mantenir-se dins el Govern, mentre que Borràs fa mesos que flirteja amb l'opció de sortir-ne i ho ha manifestat més obertament des que va ser suspesa de les seves funcions com a presidenta del Parlament.

En una entrevista al programa Cafè d'idees de La 2, Borràs ha afirmat que veu "perfectament possible que Junts deixi el Govern". "En el govern nacionalment els compromisos no s'estan complint", s'ha queixat la presidenta del partit. Borràs ha assegurat, però, que no està demanat eleccions sinó que es compleixi l'acord de govern, incloent la creació d'un espai de coordinació estratègica de l'independentisme: "Si algú es nega a què hi pugui haver un espai on es coordini aquesta estratègia, és que no vol que l'estratègia conjunta avanci", ha subratllat.

Per la seva banda, Turull s'ha mostrat més caut i ha assegurat que s'aniran reunint amb ERC per acostar posicions abans del Debat de Política General. "Aquests dies la interlocució ha estat pels mitjans i això no és bo. Hem de tornar a oferir un horitzó als ciutadans", ha avisat en una entrevista aquest dilluns a RAC1. El secretari general també ha exigit la reunió de l'espai de direcció estratègica com a condició per no sortir del Govern. Segons Turull, després de la manifestació de diumenge per la Diada "urgeix constituir un altre cop" la direcció estratègica del moviment.



Així, Turull considera que "abans de donar un cop de porta" a ERC, Junts ha d'intentar "solucionar" les diferències amb el seu soci de govern. "Hem de prendre molt bona nota del clam al carrer. En comptes de recrear-nos en retrets, centrar-nos en solucions", ha remarcat.