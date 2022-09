Aragonès no convocarà eleccions i tractarà amb l'ANC, Òmnium i l'AMI "propostes concretes" per a l'independentisme

La ressaca de la Diada persisteix i es tradueix en moviments al Palau de la Generalitat. Arran del clima de divisió que es va viure diumenge, marcat per l'absència de la cúpula d'ERC a la manifestació convocada per l'ANC, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirà amb les entitats independentistes per abordar la situació i escoltar "propostes concretes" de les organitzacions. Serà una trobada amb l'ANC, Òmnium i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) al Palau de la Generalitat.

Plaja: "No hi haurà eleccions, seguim treballant per la independència"

El Govern, però, ha tancat la porta a convocar uns nous comicis després que la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, fes un discurs crític amb els partits en què va demanar o avançar cap a la independència o fer eleccions. "No hi haurà eleccions, seguim treballant per la independència", ha afirmat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, després de la reunió del Consell Executiu aquest dimarts.



Plaja ha explicat que no es tracta d'una "opció que estigui sobre la taula" i ha remarcat que "la ciutadania necessita estabilitat", especialment davant l'actual context socioeconòmic. "Només fa un any i mig de les eleccions, i ni serà fàcil ni ho tenim a tocar, però les eleccions no és una opció que estigui sobre la taula", ha afirmat.

Aquesta tarda, Aragonès i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, es reuniran amb les tres entitats a Palau. També es trobarà amb l'ANC, per la seva banda, el vicepresident, Jordi Puigneró, en una trobada diferent que s'ha interpretat com una mostra més de les tensions que viuen actualment els dos socis de Govern, ERC i Junts. Plaja ha rebutjat que es tracti d'una anomalia i ha destacat que el contingut que surti d'ambdues reunions "serà compartit pel conjunt del Govern".



Plaja ha comparegut acompanyada del conseller d'Economia, Jaume Giró, que ha presentat els primers moviments respecte els pressupostos per a 2023. Preguntat per les tensions entre els partits de Govern, Giró ha remarcat que "és perfectament possible que Junts deixi el Govern, i també ho és que no ho faci". La primera és la mateixa frase que va utilitzar aquest dilluns la presidenta del partit, Laura Borràs, obrint la porta a aquesta opció.



Actualment el partit està immers en un debat intern sobre aquesta qüestió i ha marcat de termini fins el Debat de Política General, a finals de setembre, per reconduir amb ERC tres punts clau: la taula de diàleg, la coordinació a Madrid i la direcció estratègica del Procés. Giró ha reconegut que ell vol "arribar a un acord" amb els republicans però que si la consulta a la militància així ho decideix, abandonarà el Govern. "El partit ha de fer el que cregui millor pel país, els ciutadans i el partit".



Puigneró mantindrà una trobada diferent amb l'ANC

A la reunió de les 16.30h al Palau de la Generalitat hi assistiran la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu; el president d'Òmnium, Xavier Antich; i el president de l'AMI, Jordi Gaseni. Per la seva banda, Òmnium també va llançar un missatge per la Diada comprometent-se a posar un "nou marc estratègic" per a l'independentisme afegint "nous agents". I és que, segons l'entitat presidida per Antich, cal un canvi de cicle.



Aprovat el sostre de despesa pels comptes de 2023

Giró ha comparegut per informar que el Consell Executiu ha aprovat el sostre de despesa pels pressupostos de la Generalitat pel 2023. Això deixa en 33.113 milions d'euros el total d'ingressos no financers i no finalistes que es destinaran als comptes, un 10,3% més que els previstos per 2022. Giró ha destacat que és la xifra més alta de la història, i ha remarcat que es tracta d'un increment notable respecte l'exercici anterior.

Comencen les negociacions amb la CUP, Comuns i PSC

"Això ens permetrà fer uns pressupostos expansius que per pal·liar els efectes de la crisi econòmica, social, la inflació, i l'increment dels tipus d’interès", ha afirmat Giró. El Govern ha iniciat negociacions amb la CUP, els Comuns i el PSC per recollir les principals demandes. "Volem tenir el suport suficient i la majoria necessària per aprovar els pressupostos abans de Nadal i que entrin en vigor l'1 de gener", ha destacat Giró.