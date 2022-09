Òmnium reclama un "nou marc estratègic" per a l'independentisme i crida a teixir noves "complicitats"

L'acte polític que ha celebrat Òmnium Cultural per l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, ha servit per mostrar bona part de les característiques que marquen l'ADN de l'entitat, que amb 190.000 socis és la més important del sobiranisme. El seu president, Xavier Antich, ha pronunciat un discurs crític amb la situació actual, marcada per la fractura, la desmobilització i la falta de rumb compartit, però alhora l'ha farcit d'un to constructiu per fer una crida a revertir la paràlisi del moviment independentista a través d'un "nou marc estratègic" que permeti eixamplar-ne el perímetre i teixir noves "complicitats".

Un cop més, el to i el missatge d'Òmnium s'allunya notablement de l'ANC i una de les conseqüències és la seva capacitat de convocatòria: a l'acte, celebrat a l'Arc de Triomf de Barcelona, hi era bona part del Govern -amb el president Aragonès al capdavant-, representants de les cúpules d'ERC, Junts, la CUP o els Comuns i els líders dels sindicats CCOO i UGT de Catalunya. De fet, tot i les crítiques, no s'ha estat de defensar el paper necessari que tenen partits i institucions i ha enviat un missatge clarament inclusiu: "per guanyar ens cal ser més forts, [estar] a més llocs, més organitzats i més determinats. Tothom és necessari i tothom hi té un paper".

Antich, en el marc de la Festa de la Llibertat que per 20è any ha organitzat Òmnium, ha admès que ara mateix "no hi ha estratègia compartida ni objectiu comú; a hores d'ara només tenim estratègies legítimes de part, però confrontades, i això provoca desànim, desmobilització i, sobretot, molta desorientació". "No som on volem, som on volen ells; paralitzats", ha afegit, per insistir que "el desacord està provocant un replegament en bona part dels agents i així és impossible avançar".

La recepta d'Òmnium per capgirar la situació passa perquè el moviment d'alliberament nacional es doti d'un "nou marc estratègic", que l'entitat s'ha compromès a "fer possible". "No estem parlant de recuperar fórmules que no han funcionat, ens calen noves maneres, noves veus i noves complicitats, entre els que ja hi som, però també ens cal complicitat amb nous agents. La fórmula d'aquests cinc anys de bloqueig ja no ens serveix", ha subratllat Xavier Antich, per concloure dient "volem obrir un nou cicle de país que permeti abordar la resolució democràtica del conflicte" i assegurar que "el futur de Catalunya el decidirà la ciutadania de Catalunya i ningú ho podrà impedir".

"No cedirem a la temptació de l'antipolítica"

A diferència de l'ANC, Òmnium Cultural defensa que "no hi ha poble que pugui decidir el seu futur sense institucions i partits". "Mai no cedirem a la temptació populista de l'antipolítica, però hi ha moltes coses que no van bé i cal ser exigents com ho hem estat sempre", ha subratllat Antich en el seu parlament, en el qual ha defensat la necessitat que l'independentisme canviï la dinàmica, s'obri i aconsegueixi "enfortir xarxes dins el propi moviment i més enllà del seu perímetre. La via democràtica no interpel·la només els independentistes, també els sobiranistes, el catalanisme i els demòcrates".

Tot i elogiar el referèndum de l'1 d'octubre de 2017, com a resultat d'un "cicle de mobilització, organització i empoderament de més d'una dècada", Antich ha defensat que el cicle actual està esgotat i li cal "renovar-se" i això passa per "mirar endavant". "Ens cal avançar i això passa per enfortir-nos i per construir, ens cal organitzar-nos millor i mobilitzar-nos de manera permanent", ha afegit. Finalment, a l'inici de la seva intervenció també ha atacat l'Estat espanyol, que ha assegurat que persegueix l'independentisme "perquè sap el que volem i ha renunciat a abordar-ho per vies democràtiques". "L'Estat és molt conscient de la nostra força. Saben el que hem fet i saben que tornarem a fer-ho, d'aquí la seva repressió", ha rematat.