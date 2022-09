L'ofrena a Casanova: Aragonès insisteix amb el referèndum, Borràs crida a la mobilització i Colau demana un pla de xoc

Com marca la tradició, bona part dels partits, institucions i principals entitats de Catalunya han arrencat l'11 de setembre, Diada Nacional, amb l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, ubicat a la cruïlla entre el carrer Ali Bei i la Ronda de Sant Pere a Barcelona. En una jornada que arriba marcada per la divisió de l'independentisme, els discursos polítics durant l'ofrena han servit per refermar les prioritats de cada formació.

Així, el president del Govern, Pere Aragonès, ha insistit en l'aposta pel referèndum, una qüestió menystinguda pel líder del PSC, Salvador Illa, mentre que Laura Borràs (Junts) ha reclamat mantenir la mobilització ciutadana i Ada Colau ha demanat un "pla de xoc" al Govern per afrontar la situació d'empobriment col·lectiu.

En la línia del seu missatge institucional de dissabte, Aragonès ha insistit en el seu "compromís" perquè Catalunya torni a votar el seu futur en funció de la "força" que pugui acumular. El president ha subratllat que cal tornar a deixar en mans de la ciutadania la decisió del seu futur, en un referèndum. També en la seva dinàmica habitual, el primer secretari del PSC i cap de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa, ha afirmat que els catalans "ja votem de fa molts anys" i que el què convé ara és "governar". També ha reivindicat "la societat inclusiva" que és Catalunya.

Com ja va passar dissabte al Fossar de les Moreres, la delegació d'ERC ha estat escridassada

La tensió amb la qual arriba l'independentisme a aquest 11 de setembre s'ha visualitzat en el moment de l'ofrena d'ERC, que ha estat rebuda amb una sonora escridassada per part d'algunes de les desenes de persones que s'han apropat a l'acte. En el parlament posterior, la portaveu del partit, Marta Vilalta, ha demanat "no confondre l'adversari" i acabar amb els "retrets" entre independentistes. Vilalta també ha reivindicat la "transversalitat" del moviment independentista.



Al seu torn, la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha demanat a la ciutadania de Catalunya que mantingui una "resistència activa davant la repressió". "Cal que ens mantinguem actius i mobilitzats", ha insistit, per concloure que els catalans només guanyaran "la llibertat" si són capaços de "defensar" la seva "llibertat plena".

Els comuns marquen un pla de xoc com el "més urgent"

Fugint de la qüestió nacional com a centralitat, l'alcaldessa de Barcelona i líder de Catalunya en Comú, Ada Colau, ha reclamat al president Aragonès un "pla de xoc" contra la crisi energètica. En concret, ha demanat més polítiques d'habitatge, per promoure les energies renovaves i per afrontar l'impacte de la inflació. "És el més urgent i espero que això marqui el diàleg i l'inici del curs polític", ha rematat.

Els temes materials també han marcat l'ofrena dels dos sindicats majoritaris de Catalunya, CCOO i UGT, que han exigit als partits polítics que "surtin del soroll" i avantposin les necessitats de la ciutadania, i allò que "uneix" la societat, a tot el que la "divideix". En una atenció a la premsa després de l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, en motiu de la Diada, els líders sindicals han avisat els polítics que la seva prioritat ha de ser afrontar les diferents crisis, econòmica i social.

Tensió a l'acte del Fossar de les Moreres

D'altra banda, el tradicional acte al Fossar de les Moreres previ a la Diada es va desenvolupar enguany dissabte al vespre enmig d'un clima de tensió, crits i insults cap a les forces polítiques. Diversos assistents van escridassar els polítics a la seva arribada i durant els discursos, especialment les delegacions d'ERC i al PDeCAT, i tres persones van agredir una fotoperiodista que intentava captar les discussions. "Podeu cridar. Crideu més si us sembla, vinga que no us sentim. Perquè mentre vosaltres crideu, nosaltres, la gent d'ERC, treballarem per portar aquest país a la llibertat", va etzibar la portaveu d'ERC, Marta Vilalta.