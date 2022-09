Aragonès: "Més tard o més d'hora, Catalunya tornarà a votar el seu futur"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aprofitat el seu missatge institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, per proclamar que "Catalunya tornarà a votar el seu futur". "Ho farà més tard o més d’hora en funció de la força que tinguem, però ho farà", ha assegurat des del Fòrum romà d'Empúries, l'escenari des d'on ha volgut enviar el seu discurs de l'11 de setembre.

Just hores abans d'una Diada que arriba marcada per la divisió de l'independentisme -ni ell ni la resta de consellers d'ERC aniran a la manifestació convocada per l'ANC, com tampoc ho farà el líder del partit, Oriol Junqueras, en considerar que no és "inclusiva"-, Aragonès ha volgut reivindicar la taula de diàleg amb el Govern espanyol, una aposta ferma d'Esquerra que, justament, rep crítiques constants tant de Junts com de la CUP.



Sobre la polèmica que envolta aquesta Diada Nacional, s'ha limitat a comentar que "us convido a tots i a totes a participar dels diferents actes que s’organitzen arreu del país. Cadascú d’acord amb les seves pròpies conviccions amb la visió que tenim d’un país divers i plural, però amb tot l’entusiasme i tota la força".

Després d'admetre que "aquesta tardor i aquest hivern seran molt complicats", a causa d'elements com una inflació desbocada en part per la crisi energètica, el president del Govern ha avisat que "les urgències del moment no ens han de fer oblidar que el conflicte polític amb l’Estat resta pendent de resoldre". I aquí és justament on ha defensat una taula de diàleg que és una aposta estratègica del seu partit, alhora que un element de discrepàncies profundes amb els altres dos partits independentistes, que la refusen.

"Les urgències del moment no ens han de fer oblidar que el conflicte polític amb l’Estat resta pendent de resoldre"

"És important posar en valor que estem aconseguint retornar el conflicte cap a la política. Estem aconseguint retornar el conflicte d’on no hauria d’haver sortit mai. Ho fem arribant a acords per facilitar la fi de la repressió", ha destacat. Tot seguit ha afegit que "això és imprescindible per facilitar una negociació que abordi d’una vegada el fons del conflicte polític amb l'Estat: la necessitat de donar resposta a la voluntat majoritària, sòlida, transversal de la ciutadania de Catalunya que vol decidir amb llibertat el futur del país".

Sense posar data a un nou referèndum

Segons ell, "Catalunya tornarà a votar, és inevitable, perquè és la proposta més inclusiva, la que genera més consens". I això hauria de permetre a la ciutadania "poder escollir entre un estat obsolet, que no respon a les necessitats de la ciutadania com veiem, per exemple, cada dia amb el nefast i inacceptable servei de Rodalies de Renfe, o una República catalana amb totes les eines per fer més fàcil la vida de la gent amb tots els recursos per millorar la vida de tots i totes".

"Catalunya tornarà a votar, és inevitable, perquè és la proposta més inclusiva, la que genera més consens"

Aragonès, això sí, ha evitat posar qualsevol tipus de data a un hipotètic nou referèndum a Catalunya, quan falten tot just tres setmanes perquè es compleixin cinc anys de la votació de l'1 d'octubre de 2017. "Mai, absolutament mai, renunciaré a què la ciutadania de Catalunya pugui decidir lliurement, pacíficament i democràticament el futur del país", ha rematat.

Tot i que la qüestió nacional ha sigut la que ha capitalitzat la intervenció, com era de preveure tenint en compte que s'emet el dia abans d'una gran mobilització independentista, el president de la Generalitat ha volgut destacar el que veu com èxits de gestió del seu Govern. Ha citat, per exemple, que enguany ha començat la gratuïtat de l'etapa dels infants de 2 anys a les escoles bressol o que aquest és el primer curs "en els últims set anys" en què cap centre educatiu "veurà com li imposen un 25% de classes en castellà". A més a més, també ha mencionat l'energètica pública, un projecte emblemàtic que el Govern ha assegurat que engegarà a l'octubre.