Arrenca el nou curs entre queixes per l'avançament i l'alegria pels retrobaments i la fi de les restriccions

Aquest dilluns ha començat el nou curs escolar 2022-2023 a totes les escoles de Catalunya. Una de les moltes novetats ha sigut l'avançament escolar, que per primer cop comença avui a Infantil i Primària i dimecres, a Secundària. La sensació dels equips docents és que han anat a contrarellotge per poder tenir-ho tot a punt. "Hem tingut dos dies per preparar l'inici de curs, ha sigut molt just", ha explicat a l'ACN la directora de l'escola Dolors Martí d'Igualada, Txell Font. Es tracta d'un curs que comença marcat per més canvis, com la fi de les restriccions sanitàries, i de l'acord assolit in extremis la setmana passada entre Educació i sindicats per desconvocar les vagues previstes.

L'acord in extremis amb els sindicats permet un inici de curs sense vagues

Pel que fa a l'avançament del curs, la mesura estrella d'Educació impulsada sense el suport de la comunitat educativa, Font explica que durant el juliol no van poder fer tota la feina perquè faltaven tres mestres i només van tenir els dos primers dies de setembre.

Com cada primer dia d'escola, les abraçades i les cares alegres de la mainada al veure de nou als seus companys han sigut les principals protagonistes. Aquest any, però, ho han pogut fer sense mascaretes i sabent que a partir d'ara ja es podran barrejar al pati i a les aules.



La recuperació de la plena normalitat sense restriccions per la Covid-19 ha permès també als pares poder tornar a les instal·lacions de les escoles després de dos anys de pandèmia. A l'escola Dolors Martí i Badia han recuperat la celebració de l'inici de curs amb les famílies a la pista poliesportiva i la presentació de tot l'equip docent. Seguidament, han anat cridant els alumnes classe per classe i han marxat amb el seu tutor.



Pel que fa als canvis impulsats, l'Associació de Mestres Rosa Sensat ha afirmat que el curs comença amb moltes incerteses i amb sensacions "contradictòries". En un comunicat, ha reivindicat el paper dels docents, que ha afirmat que són els que coneixen el dia a dia dels centres. Ha alertat que el desgast és generalitzat i ha afegit que la "poca estabilitat" política i els canvis desorienten.

"Necessitem que ens preguntin, que valorin les nostres respostes i que tinguin en compte les nostres propostes", afirma. Malgrat tot, anima els docents a entomar un nou curs amb professionalitat, il·lusió i empenta però sense oblidar que en ocasions cal un actitud "de lluita, de defensa de drets i d'exigència de millores per garantir una educació pública i de qualitat".



Sense restriccions sanitàries

L'equip docent d'aquesta escola igualadina ha celebrat poder tornar a la plena normalitat. Per primer cop en tres cursos, no hi ha cap mena de restricció sanitària, tampoc al menjador. La directora explica que estan molt contents de poder tornar a fer els ambients, amb diferents activitats com ara construccions, dansa i jocs.

També es blinda el català a les aules; no s'haurà d'aplicar la sentència del 25% de castellà

L'altra gran incògnita del curs és com funcionaran les tardes de lleure gratuït per a les famílies. En el cas d'aquest centre, la directora admet que ha faltat comunicació i coordinació amb l'empresa contractada per la conselleria d'Educació. Per això, admet que estan a l'"expectativa" de com aniran les tardes de setembre. Aquesta activitat de lleure s'ofereix a les famílies per complementar la jornada intensiva que durant tot el mes serà de nou a una del migdia.

Una altra de les novetats del curs és el blindatge del català a les aules. Cap centre haurà d'aplicar el 25% de castellà després que Educació comuniqués als centres que no han d'utilitzar percentatges pel que fa a les llengües arran dels canvis legislatius impulsats. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja va reconèixer que la sentència no es podia aplicar en haver canviat el marc legislatiu.

També han deixat d'aplicar-la la desena d'escoles que ja ho feien, com l’escola Turó del Drac de Canet de Mar (Maresme), afectades per una sentència prèvia. El centre ha començat el curs escolar amb ganes de "normalitat" i de deixar enrere el rebombori mediàtic que els seus alumnes van patir l’any passat arran l’aplicació del 25% de castellà en una aula de P-5. Des de l’AFA es valora molt positivament que el curs comenci sense haver d’aplicar la resolució que obligava a fer més hores de castellà perquè suposa que "els criteris pedagògics s’han imposat als ideològics".