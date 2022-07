El TSJC reconeix que amb la nova llei no es pot aplicar la sentència del 25% de castellà a les aules

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reconegut que la nova legislació sobre el català a l'escola impedeix executar legalment la sentència del 25% de castellà a les aules. Per això, tal com va demanar l'Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ha preguntat a les parts personades si hauria de presentar una qüestió d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional (TC) perquè aquest avaluï si la nova normativa s'adequa a la Constitució i a la jurisprudència sobre el català que va marcar la sentència de l'Estatut.

El TSJC ha suspès els tràmits per a l'execució forçosa de la sentència

Els grups que van tirar endavant la llei, ERC, Junts per Catalunya (JxCat), Comuns i PSC, ja van defensar durant el ple en què es va aprovar que no hi ha res en el text que contradigui ni l'Estatut ni la Constitució, ni tampoc contra el castellà. La llei reconeix per primera vegada el seu rol dins el sistema educatiu atorgant-li el qualificatiu de "llengua d'ús curricular".



El TSJC diu que la sentència del 25% de castellà a les aules es basava en una legislació anterior, i que la nova normativa és incompatible amb la sentència. A més, suspèn els tràmits per a l'execució forçosa de la sentència.

Periple per blindar el català a l'escola

A inicis de juny finalitzava un periple per blindar el català a les escoles després de la sentència que obligava a aplicar un 25% de castellà a les aules. La llei arribava després que ho fes un decret aprovat pel Govern que defuig l'aplicació de paràmetres numèrics i estableix que el Departament d'Educació és el responsable últim dels projectes lingüístics de cada escola.



La llei sempre ha tingut interpretacions diferenciades per part dels mateixos impulsors. El PSC afirma que "reconeix per primera vegada el castellà" a l'escola, un diagnòstic que comparteix amb la CUP, que hi ha exercit una oposició frontal per aquest motiu. "Es tracta del primer pas per introduir el bilingüisme a les escoles catalanes", en paraules del diputat Carles Riera. JxCat, ERC i Comuns, per la seva banda, no comparteixen aquesta visió i defensen que el text engloba una "proposició de consens" pel que fa als usos lingüístics.