Cambray es manté ferm en la pugna pel calendari escolar i es reafirma en l'inici de curs pel 5 de setembre

El conseller d’Educació, Josep González Cambray, sosté que hi ha un ampli "consens" en avançar el calendari escolar i descarta una moratòria d’un any per poder implementar la mesura. Ho ha dit després de participar en el ple extraordinari del Consell Escolar, on ha comparegut per explicar la proposta plantejada pel seu departament. El curs doncs començarà el 5 de setembre a primària i secundària i el 7 de setembre en les disciplines dels instituts com l'ESO o el Batxillerat. En aquest sentit, ha assegurat que hi ha hagut "unanimitat" en considerar que era "una mesura bona" i ha afirmat que durant les pròximes setmanes es debatrà "com es farà" amb la resta del sector educatiu. D’altra banda, organitzacions com el sindicat de mestres majoritari USTEC i l'associació de famílies aFFaC han afirmat que no surten "contentes" i carreguen contra la posició "inflexible" del conseller.

Cambray: "Hem vingut per prendre decisions, i ha de ser compatible amb el debat"

Cambray ha defensat la decisió del Govern, assegurant que es tracta d’una proposta "ampliament defensada" per la comunitat educativa des de fa molts anys, i ha insistit en què el pròxim curs començarà el 5 de setembre a les escoles i el 7 del mateix mes als instituts. "Hem vingut per prendre decisions, i ha de ser compatible amb el debat", ha subratllat.



Després de dues hores de reunió en el marc del ple del Consell Escolar, el conseller n’ha sortit afirmant que hi ha hagut "unanimitat" amb la resta de representants en considerar que la mesura és bona, recordant que aportarà una major "conciliació" a les famílies, i que anirà acompanyada de "mesures addicionals" perquè els mestres puguin començar amb garanties el pròxim curs.

El titular d’Educació s’ha mostrat obert a estudiar "totes les propostes i aportacions", però ha tancat la porta a tirar endavant una moratòria d’un any per implementar el nou calendari, tal i com se li ha plantejat al ple per part de la majoria dels assistents. "No podem demorar les transformacions educatives i tenim el temps suficient per definir el com", ha assegurat.

Immobilisme i decepció

A la sortida del ple les organitzacions assistents han valorat la trobada, lamentant que la majoria han sortit contentes "per les formes", però no pels "continguts". El representant d’USTEC, Xavier Díez, ha valorat que el conseller "sigui una persona molt hàbil" des del punt de vista dialèctic, però n’ha criticat la seva posició "totalment inflexible".

Carreres (aFFaC): "El conseller fa veure que reconeix que les formes no han estat les adequades, però no rectifica i vol tirar endavant la proposta"

"Fa veure que reconeix que les formes no han estat les adequades, però no rectifica i vol tirar endavant la proposta", ha assegurat. En la mateixa línia s’ha pronunciat el representant d’aFFaC, Jordi de Carreres, que ha afirmat que el "consens" ha estat en demanar la moratòria, però que el conseller s’ha negat, "tot i parlar de debat i negociació".



Carreres ha admès que els preocupa que es vulgui "implementar una jornada intensiva privatitzant part de l’espai lectiu", i ha reconegut que des de la seva associació han sortit del ple "decebuts" en alguns aspectes.