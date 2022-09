El Govern carrega contra l'Estat per la greu avaria de Renfe i reclama el traspàs de les competències de Rodalies

Matí caòtic a pràcticament totes les estacions de tren del país. Una greu avaria en el sistema de telecomunicacions d'Adif ha interromput els serveis de Rodalies i Llarga Distància a tot Catalunya. La incidència, que no ha afectat els trens d'alta velocitat, ja ha estat resolta, però es preveu que els retards i les anomalies en el servei continuïn durant tot el matí.

La magnitud de l'avaria ha obligat a la Generalitat a activar el Pla Ferrocat en fase de prealerta. La falta de protocols en aquests casos ha provocat la desorientació de milers d'usuaris que cada matí agafen un tren per desplaçar-se a la capital catalana o rodalia. Els membres del Govern català no han tardat a carregar contra l'Estat pel "lamentable estat" del servei de Renfe a Catalunya. El primer a fer-ho ha estat el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, que ha titllat de "greu i lamentable" la situació generada aquest divendres. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigit el traspàs de competències.

Puigneró: "La gent vol que Rodalies funcioni, no que sigui gratis"

En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Puigneró ha lamentat que es tracti d’un episodi més, assegurant que "no es pot continuar així". "La gent vol que Rodalies funcioni, no que sigui gratis", ha reblat. Pel que fa a la solució, Puigneró ha apuntat que passa pel traspàs del servei a la Generalitat, "això només s’arregla agafant un transport alternatiu que es diu independència".

"Aquesta situació deficient ja fa massa temps que dura. El govern espanyol ha d'assumir la seva responsabilitat i traspassar ja la competència"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també ha reclamat el traspàs de competències a l’Estat. Aragonès ha reclamat a través de Twitter "explicacions i garanties de cara al futur" després de "l'absolutament inacceptable" avaria d'Adif que ha paralitzat els trens rodalies, regionals i llarga distància de Catalunya. "Aquesta situació deficient ja fa massa temps que dura. El govern espanyol ha d'assumir la seva responsabilitat i traspassar ja la competència", ha afirmat al tuit. El cap de l'executiu català ha explicat que Protecció Civil, Mossos i Policies Locals "s’han coordinat des de primera hora del matí per evitar afectacions majors en estacions i andanes".

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent també ha lamentat "l'enèsima avaria a la xarxa de Rodalies". En un missatge a Twitter, ha carregat contra el govern espanyol per la manca d’inversió en la infraestructura. "Avui un error informàtic d'ADIF. Massa anys acumulant desinversions en una infraestructura clau per a la vida d'una gran part de la ciutadania de Catalunya i per la nostra economia", ha afirmat el conseller.

Una incidència "absolutament anòmala"

Per la seva banda, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha xifrat en 80.000 els usuaris perjudicats aquest matí per l'avaria a les telecomunicacions a la xarxa ferroviària catalana, en una entrevista a Catalunya Radio. La ministra ha admès que caldran "unes hores" perquè el servei pugui funcionar “amb normalitat". D'altra banda, ha remarcat que la incidència que s'ha produït "és absolutament anòmala" i "no s'havia produït mai". En concret, ha explicat que després d'actualitzar els sistemes de control, no era possible la comunicació amb els diferents trens que circulen per la xarxa i "no era segur".

L'avaria s'hauria produït per una fallada al sistema informàtic que controla les telecomunicacions entre el control ferroviari i els trens. La mateixa Raquel Sánchez ha afirmat en declaracions a Rac1 que el ministeri obrirà una investigació "per esbrinar què ha passat".

Més de 80.000 usuaris perjudicats per la incidència

Més de 80.000 persones han arribat aquest matí a primera hora a les estacions de tren i s’han trobat amb una situació inesperada que els ha obligat a canviar de mitjà de transport per arribar al lloc de destí. La falta d’alternatives que ha donat Renfe ha provocat la indignació de la majoria dels usuaris, que han mostrat el seu malestar a través de les xarxes socials.

Una usuària de Renfe que estava a l'estació Clot-Aragó, que ha arribat tard a la feina per culpa de l'avaria, ha dit en declaracions a l'ACN: "Sempre igual! Feia tres hores que no passaven trens. He tingut moltes vegades problemes amb Rodalies, és el de sempre".

L’avaria de Renfe també ha provocat problemes a les carreteres de Barcelona i rodalies. Molts dels usuaris que habitualment agafen el tren han optat pel vehicle privat, un fet que ha provocat un augment de les retencions a les vies catalanes. Aquestes són les retencions:



AP-7 en sentit nord a Sant Cugat del Vallès.

B-10 en sentit sud cap al Nus del Llobregat.

B-20 en sentit nord cap al Nus de la Trinitat.

C-58 en sentit sud cap a les Rondes.