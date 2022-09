Els comuns centren la reivindicació per la Diada en la sobirania energètica de Catalunya

Els comuns han centrat la reivindicació de la Diada en la necessitat d'avançar cap a la sobirania energètica de Catalunya, així com la industrial i l'alimentària. En una conferència pronunciada amb motiu de l'11 de setembre, la presidenta d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha instat el Govern a "recuperar el control" davant la crisi "sistèmica" que viu el país, marcada per la guerra d’Ucraïna, l’emergència climàtica i la inflació.

Albiach insta el Govern a "recuperar el control"

La conferència, titulada Potenciem Catalunya, ha defugit el marc independentista i ha instat el Govern a accelerar la transició energètica i la implantació de renovables en el context actual. A l'auditori del Cibernàrium, a Barcelona, Albiach ha estat acompanyada de Joan Mena, candidat a l'alcaldia de Sabadell, Janet Sanz, tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac, i Lluís Mijoler, alcalde d'El Prat de Llobregat, que han posat l'accent municipal en les transformacions davant l'emergència climàtica.



Albiach ha situat la sobirania energètica com la prioritat en la negociació dels pressupostos de la Generalitat, juntament amb l'enfortiment dels serveis públics. "Catalunya és feble, vulnerable, dependent energèticament. Només un 19% de l’energia és renovable, davant del 40% a l’Estat", ha assenyalat. El partit marca el 2030 perquè Catalunya produeixi el 100% de l'energia que consumeix.

Albiach reclama un pacte entre camp i ciutat perquè no en pagui el cost només el primer

Albiach ha destacat que això s’ha d’assolir a través de la implantació massiva de plaques solars a les teulades, sobretot a les ciutats, i a través d’un "gran acord de país" entre les zones rurals i les urbanes, així com les empreses. "Hi ha d’haver un pacte entre les ciutats i el territori perquè no ha de ser sempre el camp qui pagui el cost de la transició", ha assenyalat.

Entre les propostes concretes del partit figuren que allà on es produeixi l’energia el cost sigui menor, i adaptar la burocràcia per fer-la més flexible i facilitar la implantació de plaques solars a les teulades. Albiach ha reconegut que "el paisatge canviarà" per la implantació de les renovables, però que això és preferible al canvi "abrupte" que patiria igualment per l’emergència climàtica.

Una altra de les propostes que Albiach ha posat sobre la taula és electrificar l’economia i millorar-ne l’eficiència, amb l’aposta pel transport públic i el vehicle elèctric i compartit. Un Pacte Nacional per la Indústria, la relocalització i el suport al sector per tal que no segueixi afeblint-se són també altres eixos de la proposta del partit, igual que l'aposta per la sobirania alimentària a través de garantir el dret d'accés a la terra i a l'aigua pública.



Pel que fa als serveis públics, el segon eix de cara a la negociació dels pressupostos per a 2023, Albiach ha instat a "deixar enrere discursos triomfalistes" com el que considera que ha fet el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en l’inici de curs. La líder dels comuns ha assenyalat que Catalunya és la segona comunitat en segregació escolar i també ha apuntat a les dades de l’abandonament esoclar i l’empitjorament dels resultats de les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO.

Reivindicació de la taula de diàleg

Albiach s’ha referit també a la taula de diàleg entre Catalunya i l’Estat, que ha reconegut que avança més lentament del que voldrien però que ha donat fruits com el blindatge del català a les aules i també l’avenç en l’ús de la llengua a les institucions europees, que ha reivindicat com dues de les propostes del seu partit.

Albiach: "Prou de demanar perdó a la CUP i a Junts, o al PP"

"Enviem un doble missatge a ERC i PSOE: no podem perdre més temps amb bloquejos estèrils. Prou de demanar perdó, a uns i a altres, ja sigui a la CUP i a Junts, o ja sigui al Partit Popular, per creure, per defensar i per apostar en la taula del diàleg", ha afirmat Albiach.



La presidenta del grup al Parlament ha assenyalat que s'ha de sortir de la lògica electoral, que considera que ha limitat els avenços del diàleg, i ha instat els dos partits a avançar en la fi de la judicialització, el reconeixement de Catalunya com a nació i la millora de l'autogovern i el finançament, així com la celebració d'un referèndum.