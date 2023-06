Junts descarta reeditar el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona 

Junts ha anunciat aquest dimarts que no repetirà el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona. El portaveu del partit, Josep Rius, ha confirmat que intentaran buscar una majoria "alternativa" amb altres forces polítiques i n'exclouran els socialistes després desfeta de Trias amb la investidura de Collboni com alcalde de Barcelona.

Rius no ha concretat amb qui forjaran aquesta aliança "alternativa", tot i que ha apuntat que prioritzaran els pactes independentistes, és a dir, amb ERC. Rius ha anunciat que la formació iniciarà una ronda de consultes amb tots els partits amb representació a la institució. "Hi ha diverses majories possibles. La Diputació no és de ningú, tampoc del PSC", ha ressaltat el portaveu de Junts.



La decisió arriba després de dies de debat intern sobre si repetir o no l'entesa a l'ens supramunicipal amb els socialistes i reeditar el pacte per quatre anys més. La Diputació de Barcelona compta amb un pressupost d'uns 1.300 milions i és l'única que encara no està tancada. A Tarragona i Lleida governaran ERC i el PSC, mentre a Girona ho farà una coalició independentista entre Junts i els republicans.

Tot per Terrassa, clau

La majoria alternativa que planteja Junts passa per arribar a una entesa amb ERC, però també caldrà sumar el diputat de Tot per Terrassa i que no hi hagi aliances com les de l'Ajuntament de Barcelona. Precisament, Junts assenyala el que "va passar a Barcelona" amb la no investidura de Xavier Trias com a detonant per no repetir un govern de la Diputació amb el PSC.

El ple de constitució de la Diputació de Barcelona està previst per a principis de juliol, encara sense data. La majoria absoluta se situa en 26 diputats. Un pacte de Junts (12) i ERC (11) seria insuficient. Sumant el diputat de Tot per Terrassa, podrien arribar fins als 24, que guanyarien els 23 dels comuns i el PSC. Tot plegat, sense tenir en compte si el PP (4) s'implica com a l'Ajuntament o no. En la primera votació cal majoria absoluta; en la segona volta, el candidat amb més suport és elegit president de l'ens supramunicipal.