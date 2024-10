Junts reclama a Illa que "defensi els interessos dels catalans" a Madrid

Segona jornada del debat de política general al Parlament de Catalunya. El primer grup en intervenir aquest dimecres ha estat Junts. El president del grup parlamentari a la cambra, Albert Batet, ha estat l'encarregat de fer la seva valoració sobre el nou curs polític i l'acció del president de la Generalitat, Salvador Illa, que en la jornada anterior va prometre 50.000 pisos públics fins al 2030. El to dels juntaires ha estat dur, però alhora ha ofert la seva col·laboració per "defensar els interessos dels catalans a Madrid".

Batet ha carregat contra l'acció del nou Govern "en minoria", però ha estès la mà al president per "plantar cara a Madrid". En aquest sentit, Junts ha ofert la seva col·laboració per negociar amb Pedro Sánchez el sostre de dèficit que s'ha d'aprovar al Congrés dels Diputats. "Si no és capaç de defensar un petit increment del sostre de despesa, com serà capaç de defensar el finançament singular o el compliment de les inversions de l'Estat", s'ha preguntat.

En la mateixa línia, Batet ha retret a Illa que no hagi respost a les declaracions del president castellanomanxec Emiliano García-Page, que va dir que "la riquesa de Catalunya és de tots els espanyols". "Ens tracten com una colònia perquè no accepten que la riquesa generada a Catalunya no sigui dels que vivim i treballem a Catalunya", ha alertat. El juntaire ha assegurat que "aquest Govern no prendrà cap decisió que incomodi o contradigui els interessos del Govern espanyol" i s'ha presentat com "l'única alternativa real" a l'actual Govern.

"L'aberració democràtica" de l'exili

Sobre els exiliats, Batet ha retret a Illa que no s'hagi reunit amb l'expresident Carles Puigdemont. "No ha trobat oportú reunir-se amb la segona autoritat del país i sí amb exdirigents de partits que no existeixen, en relació amb Josep Antoni Duran i Lleida, exlíder d'Unió", ha destacat. Batet ha recordat l'excepcionalitat que suposa que Carles Puigdemont encara estigui exiliat.

Batet ha lamentat que el president de la Generalitat actuï com a "cap de l'oposició d'un país que busca els vots de l'extinta Ciutadans". I li ha retret que tampoc hagi tingut "cap interès" a reunir-se oficialment amb el president del Parlament, Josep Rull.



Propostes en matèria d'habitatge, llengua i immigració

Durant la seva intervenció, Albert Batet també ha avançat algunes de les mesures que recolliran les seves propostes de resolució al debat de política general. Sobre la situació del català, Batet ha reclamat que cal que la Generalitat es personi davant casos de discriminació lingüística". També ha retret a Illa que utilitzi el castellà en algunes de les seves intervencions a actes com a president, i ha posat d'exemple els Premis Vanguardia: "Va fer ús del castellà perquè hi era el president del govern espanyol", ha dit.

Pel que fa a la immigració, el partit de Carles Puigdemont aposta per crear una agència catalana de la immigració -com recullen les seves ponències del congrés- quan es deleguin les competències a la Generalitat. També plantegen un termini de 3 mesos per a iniciar els treballs per un nou pacte nacional per a la immigració i l'acollida.

En matèria d'habitatge, Junts també plantejarà que el Govern reclami "immediatament" a l'Estat que posi a la seva disposició els 3.000 sòls residencials titularitats de la Sareb. També recullen la proposta que portaven al programa electoral d'un "crèdit o aval" per als menors de 35 anys en la compra d'un habitatge.

Illa demana a Junts que deixi de "desestabilitzar"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha contestat a Batet preguntant-li si "seguirà el camí de desestabilitzar i burxar o el camí de la política útil". "Miro els antecedents recents i no trobo bons senyals", ha assegurat, retraient que Junts "van intentar desestabilitzar" el país després del 12-M, durant la seva investidura i fins i tot mentre estaven al Govern amb ERC.

Illa també li ha recordat que el PSC ha participat de manera activa en l'aplicació de la llei d'amnistia. "He demanat que s'apliqui amb diligència i sense subterfugis la llei d'amnistia. Què més vol que faci? Tant li costa reconèixer la participació de la meva organització política?", ha expressat.

Finalment, Illa ha avisat Junts que "no barregi" les negociacions que es fan al Parlament i al Congrés dels Diputats. "No es confonguin d'interlocutors. En el passat ho han fet i no ha anat bé", ha advertit.