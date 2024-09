Junts reuneix prop de 200 alcaldes i caps de llista per debatre sobre la multireincidència delictiva

Junts per Catalunya ha reunit aquest divendres de forma telemàtica prop de 200 alcaldes i caps de llista d'arreu del país per parlar sobre multireincidència delictiva, "una de les demandes més actuals del món municipal", sostenen. La trobada ve a tomb per la iniciativa parlamentària que dimarts vinent es debatrà al Congrés dels Diputats. La proposició de llei demana modificar el Codi Penal i incrementar els jutjats a Catalunya "per poder processar la quantitat de casos sense que quedin desatesos o encallats".

El partit considera que en els darrers mesos s'ha "aguditzat" la "percepció d'inseguretat i impunitat" entre la població davant de "delinqüents que cometen petits furts de forma reiterativa". "Aquest fet es detecta amb especial claredat des de l'àmbit local, de màxima proximitat a la ciutadania", incideixen en una nota de premsa.

"Preocupació" municipal

Segons detallen, les diputades Marta Madrenas i Míriam Nogueras han desgranat el contingut de la proposició de llei durant un parell d'hores. "Respon a una feina sostinguda i treballada conjuntament amb experts de l'àmbit i col·legis professionals, i han atès les qüestions i demandes dels representants municipals", justifiquen.

Segons explica Junts, durant la reunió els representants de l'àmbit local han "reiterat la preocupació que existeix sobre el tema". La nota de premsa afegeix que també han plantejat diverses qüestions i preguntes, i s'han mostrat "satisfets pel lideratge de la formació en una demanda de màxima actualitat per la ciutadania".