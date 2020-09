Junts s'alia amb PSC i PP per presentar una moció de censura i fer fora ERC de l'alcaldia de Calonge

Els nou regidors de JuntsxCalonge, PSC, PP i Republicans a l'oposició de Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà) han presentat una moció de censura a l'equip de govern format per ERC i Avancem. Les quatre formacions polítiques han anunciat l'acord aquest dijous i afirmen que la iniciativa servirà per "superar la paràlisi i les diferents crisis" que ha patit l'actual equip. Els nou regidors sumen dos representants més que els que formen el govern municipal, fet que preveu que la moció prosperi en el ple de l'1 d'octubre, poc més d'un any després de les eleccions.

En un inici, ERC (cinc regidors) i Avancem (dos regidors) van formar govern juntament amb Republicans, però poc després, a mitjans abril, aquest grup va anunciar que abandonava el govern local. Això va provocar que la possibilitat d'acabar presentant una moció de censura agafés més força, fet que finalment s'ha materialitzat amb la suma de JuntsxCalonge (quatre regidors), PSC (tres regidors), PP (un regidor) i aquest grup, amb un regidor també.



Al comunicat, aquests quatre grups de l'oposició no concreten de quina manera es configurarà el nou govern en cas que la moció de censura prosperi ni tampoc detallen qui assumirà l'alcaldia o si es repartirà al llarg del que queda de mandat. "Davant la necessitat urgent de fer front i donar respostes a la crisi produïda per la tempesta Gloria i la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la Covid-19, els nou regidors de l'oposició, superant les sigles dels partits i escoltant a la ciutadania, han fet el pas per composar un govern que capgiri l'actual situació de paràlisi", argumenten.



A més, critiquen la "manca de propostes i accions" del govern de coalició d'ERC i Avancem i asseguren que això, sumat a la manca "d'escolta activa" de la ciutadania els ha "empès" a presentar aquest "govern d'emergència".

L'alcalde els acusa de bloguejar la política municipal

L'encara alcalde de Calonge i Sant Antoni, Miquel Bell-lloch, ha acusat els grups de l'oposició de "mentir" quan diuen que no governen amb mà estesa i considera que la moció de censura respon únicament a un "joc de cadires". En una roda de premsa i franquejat per la resta de regidors de l'equip de govern, Bell-lloch ha assegurat que des del primer dia fins al darrer que estigui a l'alcaldia ha tingut la porta oberta per arribar a acords amb l'oposició però lamenta que tots els grups, excepte la CUP, han exercit una política de "bloqueig".