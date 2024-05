Junts supera amb escreix a ERC, però queda lluny del PSC i Puigdemont no serà president

Després d'un tancament de campanya molt multitudinari a Elna (Catalunya Nord), Carles Puigdemont ha tornat aquest diumenge al seu centre de comandament ―el pavelló d'Argelers― per seguir en directe una de les nits electorals amb més incertesa dels últims anys a Catalunya.

Amb el 100% del vot escrutat, Junts ha quedat en segona posició amb un total de 35 escons, set per sota del guanyador d'aquesta jornada electoral, Salvador Illa. El candidat socialista aconsegueix obtenir 42 diputats, mentre que Esquerra Republicana, com a tercera força, cau en picat i només n'assoleix 20.

Tot i que cap enquesta situava Junts per sobre del PSC, Puigdemont aspirava a vèncer aquest 12 de maig i a recuperar el càrrec com a "legítim" president de la Generalitat. Per a la seva decepció, cap dels seus propòsits s'ha complert. Els socialistes han obtingut el 27,94% dels vots, mentre que els postconvergents es queden en el 21,63%. Pel que sembla, tot i amb la mobilització massiva que van aconseguir durant la campanya electoral, l'efecte "retorn" de Puigdemont ha estat insuficient per investir-lo com a líder.



D'altra banda, amb el gran descens d'ERC i la CUP, que només ha aconseguit 4 diputats, la suma de partits independentistes queda molt lluny de la majoria absoluta, marcada en 68 escons. Si no comptem Aliança Catalana ―ja que Junts va signar un compromís de no pactar amb l'extrema dreta catalanista―, les formacions que defensen la independència de Catalunya només sumen 59 escons.

Puigdemont demana reflexionar sobre la manca d'unitat independentista

Al final d'aquesta intensa nit electoral, Puigdemont ha comparegut a Argelers per valorar el seu resultat com "meritori". "Som l'única força parlamentària independentista que ha crescut en vots i en diputats. Hem guanyat en més de 30 de les 42 comarques de Catalunya i som la primera força en la majoria de municipis del país", ha assegurat.

Aquesta fita, no obstant això, no ha estat "suficient" per guanyar les eleccions i per "compensar la caiguda de vots i escons de les altres dues candidatures parlamentàries independentistes". Segons Puigdemont, hi ha hagut una gran "mobilització de l'electorat unionista", fruit de "l'estratègia d'espanyolització" i "promoguda principalment pel Partit Socialista", mentre que "els independentistes han romàs en l'abstenció".

El cap de llista de Junts ha assegurat que un Govern tripartit amb "una majoria tan justa" ―format per PSC, ERC i Comuns―, és una "mala opció per al país". Per aquest motiu, ha instat a ERC a reflexionar sobre la "manca d'unitat" i "estratègia independentista" per evitar la repetició electoral i per "construir un Govern sòlid d'obediència catalana".

"La distància entre el PSC i nosaltres no és tan diferent a la que existeix entre el PP i el PSOE al Congrés, per tant, si ERC està disposada a refer ponts i a reflexionar sobre la manca d'unitat, nosaltres també ho estem", ha afegit.

Tal com ha afirmat Puigdemont, si comparem els resultats de Junts d'aquest diumenge respecte a les eleccions del 21 de febrer de 2021, la formació ha guanyat tres escons i un 1,57% més de vots. És cert que bona part del vot independentista abstencionista s'ha mobilitzat aquest 12 de maig, però encara molts s'han quedat a casa o han dirigit la seva mirada cap a Aliança Catalana.

Resultats per circumscripcions

Si analitzem els resultats des de l'òptica territorial, Junts ha consolidat el seu lideratge a les províncies de Girona i Lleida amb set i cinc diputats, respectivament. En tots dos casos ha repetit el nombre d'escons obtinguts el 2021 i ha superat el percentatge de vots (2,22 punts per sobre a Girona i 2,34% a Lleida). Queda demostrada, una vegada més, la capacitat de fidelització de Junts en l'eix transversal de Catalunya tot i l'alt nivell d'abstencionisme.

A Tarragona i a Barcelona, però, Junts queda segona en el podi darrere del PSC. A Tarragona aconsegueix cinc diputats, un més que el 2021, i un 1,90% més de vots; mentre que a Barcelona suma 18 escons ―dos més que fa tres anys― i un 1,44% més de vots.