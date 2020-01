La justícia europea ratifica la sanció contra Iberpotash per haver rebut "ajudes públiques il·legals"

El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) desestima el recurs de l'empresa ICL Iberia Súria & Sallent, més coneguda com a Iberpotash, i ratifica la decisió de la Comissió Europea (CE) de sancionar la companyia per haver rebut ajudes il·legals per part dels govens català i espanyol. La Comissió va sancionar la companyia amb el pagament de 5,8 milions d'euros, ja que entenia que se n'havia beneficiat per sobre d'altres competidors del sector, tot generant un greuge als cabals públics. Iberpotash és una de les principals empreses del Bages i és propietària de dues mines de potassa, una a Súria i una altra entre Sallent i Balsareny, així com de l'escombrera de sal de Vilafruns -un nucli de Balsareny-, on l'activitat minera va finalitzar el 1973.



El tribunal europeu considera que la Comissió no va cometre "cap error" a l'hora de determinar que l'Estat i la Generalitat havien ajudat il·legalment la companyia. La CE també havia sancionat Espanya per exigir a l'empresa unes garanties mediambientals massa baixes per l'impacte de la seva activitat a les mines de Súria i Balsareny/Sallent i per la cobertura del runam de Vilafruns, totalment costejada per la Generalitat. L'empresa israeliana va haver de tornar 5,8 milions d'euros per l'avantatge aconseguit.



Iberpotash va recórrer aquesta decisió a mitjans de 2018 en considerar que la CE havia conclòs erròniament que aquestes ajudes li conferien un avantatge. A més, l'empresa també demanava que, en cas de considerar que les ajudes eren il·legals, la Comissió instés a retornar l'import de les ajudes -quantificades en 1,8 milions en el cas de l'Estat-, inferior als 5,8 milions que van haver d'abonar com a sanció.



Iberpotash també va protestar davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, al·legant que la cobertura del runam de Vilafruns, costejada per la Generalitat, havia ocasionat "pèrdua d'ingressos" i "d'oportunitat de negoci" perquè després ja no podia explotar els dipòsits de sal que contenia. Sobre el runam, el TSJC havia ordenat a l'empresa retirar tots els residus que s'han anat acumulant al Cogulló de Sallent des de l'abril de 2008, data en que la Generalitat va concedir l'autorització ambiental que els permetia els abocaments però que el mateix TSJC va anul·lar el 2013.



L'empresa s'ha compromès a retirar els residus en 50 anys, però les entitats ecologistes i els veïns de la regió, dubten d'Iberpotash. L'explotació ha estat durament criticada per l'impacte mediambiental que ha causat l'explotació. Sobretot, pel que fa a la salinització dels aqüífers i els rius.