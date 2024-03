Justícia fa una crida al diàleg per restablir la normalitat a les presons

Les negociacions entre els sindicats penitenciaris i el Departament de Justícia segueixen enrocades. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, han comparegut aquest dilluns per fer novament una crida al diàleg per restablir la normalitat a les presons del país, on s'han bloquejat els accessos i on continuen les protestes per l'assassinat d'una cuinera de la presó de Mas d'Enric a mans d'un intern dimecres passat.

Ubasart ha assegurat que manté la mà estesa als sindicats per reconduir la situació. La consellera ha afirmat que la situació és "greu i anòmala" i ha alertat que estan en joc "els drets i la seguretat d'interns i professionals": "és pitjor que durant la pandèmia". No es descarten sancions als treballadors que no han acudit al seu lloc de treball, ja que oficialment no hi ha cap vaga convocada.

"Estan en joc els drets i la seguretat d'interns i professionals"

Calderó ha assegurat que en total, més de 4.000 interns no podran sortir de les cel·les aquest dilluns perquè les presons no compten amb suficients efectius a causa de les protestes. "Per treballar per la reinserció cal garantir la seguretat a les presons", ha afirmat Calderó.

La consellera ha subratllat que les reivindicacions són legítimes, però ha recordat que són un servei essencial. Sobre les reclamacions, Ubasart ha reiterat que de moment s'han incorporat 111 professionals formats en la desescalada i la gestió de crisi. A més, el Govern ha aprovat la incorporació de 407 nous efectius a la plantilla i hi ha sobre la taula l'impuls a les Unitats d'Intervenció Compensatòria.

La secretaria de Justícia ha enviat una carta a tota la plantilla explicant "els esforços que ha fet aquest govern en un any i mig precisament en l'àmbit de la seguretat".

Una nova reunió

De moment, Ubasart ha descartat dimissions i cessaments, tal com demanen els treballadors, que ja han confirmat que no assistiran a la reunió que ha convocat el departament al migdia per reestablir la normalitat a Lledoners, Ponent, Puig de les Basses, Brians 1 i 2 i Mas d'Enric, Quatre Camins i Joves.

"Portem dies oferint diàleg i mà estesa des del primer moment, havíem convocat els sindicats aquest matí però no han volgut venir, havien reclamat un canvi d'interlocutors, havíem renunciat a ser-hi però no han volgut venir", ha dit Ubasart