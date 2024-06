La justícia investiga 11 guàrdies civils per tortures en l''operació Judes' 

L'Audiència de Barcelona ha ordenat admetre a tràmit i investigar la querella d'un dels membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) detinguts i acusats de terrorisme en l'operació Judes. Es tracta del sabadellenc Jordi Ros, que va denunciar 11 guàrdies civils per presumptes amenaces i coaccions després de ser arrestat el 23 de setembre del 2019. El jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell els haurà de citar a declarar per tortures, segons ha fet públic Alerta Solidària.

El tribunal critica la "pèssima instrucció" feta fins ara pels jutjats de Sabadell, on el cas fa quatre anys i mig que està encallat. Entre altres motius, la investigació s'ha dilatat perquè Ros denunciava tortures durant l'escorcoll i també el trasllat a Madrid, però el jutge deia que no podia investigar fets ocorreguts fora del seu partit judicial. L'advocat de Ros ho va recórrer i ara l'Audiència de Barcelona li ha donat la raó.

L'advocat de Ros, Xavi Monge, ha recalcat que la denúncia es va presentar el febrer del 2020 contra l'actuació de la Guàrdia Civil per les "nombroses vexacions i tortures" que va patir Ros des que els agents van irrompre a casa seva. Monge ha relatat que el seu client va ser privat de tenir assistència lletrada durant tota la detenció fins que va arribar a Madrid, que l'arrest no va ser comunicat al col·legi d'advocats dins els terminis legals i que els agents no van deixar-lo dormir.

"La justícia ha boicotejat la instrucció contra la Guàrdia Civil"

Ros ha lamentat que, des que van presentar la querella fa quatre anys, el jutjat de Sabadell hagi "boicotejat" la instrucció contra la Guàrdia Civil i ha celebrat que l'Audiència de Barcelona ara doni la raó al recurs contra l'omissió dels fets ocorreguts durant el trasllat. "S'ha estimat el nostre recurs de forma íntegre mentre s'ha desestimat el vergonyós recurs de la hiscalia", ha destacat.

La ressolució de l'Audiència de Barcelona que obliga a citar a declarar els guàrdis civils per presumptes tortures arriba en paral·lel a la recent notificació de l'Audiència Nacional per celebrar la vista prèvia d'al·legacions del judici de l'operació Judes. Els CDR encausats per terrorisme han estat citats el 27 de juny a Madrid, en vistes a un futur judici en què la fiscalia demana fins a 27 anys de presó per a alguns d'ells. Alerta Solidària, però, és a l'espera que es publiqui la llei d'amnistia per demanar que la causa s'arxivi en aplicació d'aquesta llei.