El jutge de la trama russa del Procés rebutja amnistiar Puigdemont i envia el cas al Suprem

El magistrat del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha rebutjat aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas i la resta d'implicats en la peça separada que ell mateix va obrir del cas Volhov per traïció i malversació, i que ara afegeix el delicte de pertinença a organització criminal. A més de Puigdemont, els investigats són Francesc de Dalmases, Artur Mas, Víctor Terradellas, Elsa Artadi, Jordi Sardà, Natàlia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, Carles Porta, Aleksander Dmitrenko, Josep Lluís Alay i Gonzalo Boye.



Alhora, segons ha avançat el diari Abc, Aguirre ha enviat una exposició raonada al Tribunal Suprem perquè assumeixi la causa, tenint en compte que Puigdemont i Francesc de Dalmases són diputats al Parlament i per tant aforats.

Aguirre critica la "deficient tècnica legislativa" que s'ha utilitzat per fer la llei d'amnistia i avisa que generarà "problemes interpretatius" de forma "sistemàtica", fins al punt que "converteixen en inaplicables els conceptes d'amenaça o ús de la força per resultar impossible la seva compatibilitat amb els tipus penals concrets de traïció als quals es pretenen aplicar". Aquest magistrat considera que sí que va haver una amenaça (en el sentit de perill) real i efectiva que una potència estrangera (Rússia) executés actes perjudicials per a la integritat territorial d'Espanya", assevera.

Pel que fa al delicte de malversació, argumenta que "es va realitzar com a mitjà per a la comissió del delicte de traïció". "Si hagués triomfat s'hauria produït la secessió d'una part del territori espanyol, de tal manera que com diu el Tribunal Suprem hauria afectat, encara que fos en grau de mera temptativa, a la Renta Nacional Bruta Estatal, i per tant, al pressupost comunitari", afegeix. Per tant, conclou que no es pot amnistiar aquest delicte perquè s'afecten els interessos financers de la UE.

El jutge afegeix el delicte de pertinença a organització criminal, i situa Artur Mas i Carles Puigdemont a dalt de l'estructura. "Tenien el lideratge i el control de les accions que prenien els seus quadres directius, disposaven de la capacitat de suspendre, interrompre o modificar les activitats dirigides a contactar amb actors d'influència russos, amb interessos contraris a l'Estat espanyol que representaven", sosté.