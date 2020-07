El jutjat suspèn el tercer grau dels presos polítics

El jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya ha suspès amb efectes immediats el tercer grau penitenciari concedit a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, després que la Fiscalia hagi presentat aquest mateix dimarts el recurs contra aquesta classificació i n'hagi demanat la suspensió. Mentre es resol el fons de la qüestió, tots ells tornaran a estar en segon grau, de manera que han de retornar immediatament a la presó. Resta per veure si la Fiscalia també presenta recurs contra el tercer greu de Josep Rull, Jordi Turull i Dolors Bassa. De moment, la decisió no afecta Forcadell, per a qui la Fiscalia també ha reclamat la suspensió del tercer grau.



En el seu escrit, la Fiscalia considera que el tercer grau, no és procedent i buida de contingut la pena imposada pel Tribunal Suprem. Els nou presos polítics van rebre el tercer grau penitenciari el passat dia 14, després que l'autoritzés el Departament de Justícia, que va validar d'aquesta manera l'opinió exposada dies enrere per les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Wad Ras i Puig de les Basses.



Segons la Fiscalia, aquesta classificació, en alguns casos abans de complir una quarta part de la pena, i poc després de la classificació inicial en segon grau, pot crear certa "sensació d'impunitat". Després de la decisió de vigilància penitenciària, la Fiscalia o els presos podrien presentar recurs davant del tribunal sentenciador, en aquest cas el Suprem, com l'alt tribunal va establir la setmana passada.

Els sis recursos són pràcticament idèntics i reiteren argumentacions anteriors de la Fiscalia. En concret, el ministeri fiscal diu que els primers permisos i sortides gràcies al 100.2 es van concedir al gener i febrer, molt poc després de ser classificats en segon grau i que alguns d'ells complissin la primera quarta part de la pena, cosa que, segons l'escrit és "inusual per delictes i condemnes greus". A més, a alguns d'ells se'ls van ampliar els horaris de les sortides "sense cap justificació". "Ara, transcorreguts només sis mesos des de la classificació inicial en segon grau, es progressa a tercer greu, cosa que, lluny d'afavorir el compliment de les finalitats de la pena, crea una total sensació d'impunitat a l'intern i la societat", assegura.



Pel fiscal, la progressió tant ràpida al tercer grau és "incompatible" amb la finalitat retributiva i de prevenció general i especial de la pena, així com amb la finalitat de reeducació i resocialització. De fet, diu que tots els presos tenen assegurada la reinserció social, ja que abans, durant i després dels fets han tingut feina, família i entorn social estables. Per això, considera que la pena ara té com a objectiu la prevenció i "ha de constituir un mitjà d'utilitat social i d'intimidació al delinqüent, de retribució per l'acte comès, causant a l'autor una sensació que els seus fets tenen unes conseqüències perjudicials"

Junqueras: "No són justos ni fan justícia, apliquen venjança"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reaccionat ràpidament al recurs de la Fiscalia al tercer grau. En concret, a través de Twitter ha manifestat que "el tercer grau no és ni impunitat ni llibertat. És un dret penitenciari que tenen tots els presos, menys nosaltres. No són justos ni fan justícia, apliquen venjança". Fa uns dies, a Catalunya Ràdio, ja havia afirmat que estava convençut que més d'hora o més tard el Suprem revocaria el tercer grau als presos polítics.



També s'ha pronunciat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per a qui "fan servir els tribunals per a la 'formación del espíritu nacional'. Però saben que mai no renunciarem ni a la protesta ni a la llibertat d'expressió per lluitar per l'autodeterminació".