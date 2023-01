El Jutjat de Vilafranca envia a presó un home acusat d'assassinar la seva parella el 2021 i enterrar les restes

El jutjat de guàrdia de Vilafranca ha decretat aquest dijous presó provisional, comunicada i sense fiança per a un home detingut el dimarts passat en relació amb la mort violenta d'una persona. Els investigadors van trobar restes soterrades a una finca del detingut i, posteriorment, l'acusat ha confessat que aquestes corresponen a la seva parella. Els fets haurien ocorregut l'estiu del 2021. No hi havia antecedents de violència entre la parella i el jutjat de Vilafranca s'inhibirà al de Barcelona donat que en aquests casos la investigació correspon al del domicili de la víctima. La causa està oberta per homicidi o assassinat, que s'acabarà de concretar segons avancin les investigacions.