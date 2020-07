KBr, el nou espai dedicat a la fotografia de la Fundació Mapfre a Barcelona

La pandèmia del coronavirus segueix capgirant moltes coses, també la posada en marxa del nou espai de la Fundació Mapfre de Barcelona. La seu, fins ara ubicada a la Casa Garriga Nogués, ja és història; i el 8 d’octubre és la data triada per obrir KBr, el nou centre dedicat a la fotografia de la Fundació Mapfre a la capitat catalana que ocuparà l’annex de la Torre Mapfre (conegut com a Edifici Vela per la seva forma curvilínia).



L'espai, que fins al passat agost va ser la seu de l'Institut Municipal d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, fa 1.400 metres quadrats i comptarà amb dues sales d'exposicions (de 700 i 150 metres quadrats respectivament) situats a la primera planta, mentre que a nivell de carrer se situarà el vestíbul, la llibreria i la cafeteria. El vestíbul ha estat obra de l'arquitecte Jorge Vidal i el seu disseny amb fusta i unes petites grades, vol reflectir l’esforç per fer arribar la fotografia als visitants. A més, aquest espai connecta amb l’auditori Mapfre, i està previst que s’hi organitzin xerrades i conferències, malgrat que el calendari per poder-ho fer encara és incert ateses les circumstàncies.

Des del 2009, la fotografia ha estat un dels puntals culturals d’aquesta entitat que ha decidit emprendre una nova etapa i dedicar-se exclusivament a la disciplina fotogràfica. "KBr és la fòrmula química del bromur de potassi i pensem que és un nom amb certa personalitat. És el que s'ha utilitzat per revelar i fixar els blancs de les fotografies al llarg de la història. El que ens idefintifica son els grans mestres, i els noms contemporanis consagrats que miren a l’origen de la fotografia per a crear. És per això que amb aquest nom volíem plasmar que neix un nou projecte, que mantenim el que som i el que hem estat, però que a partir d’ara també ens obrim a treballs de recerca al voltant d'un concepte o d'un tema", ha detallat Nadia Arroyo, directora de l’àrea de Cultura de Fundación Mapfre a Públic.

El focus posat en els fons fotogràfics catalans

A banda del nou espai, i de l’apertura en els relats expositius, una de les noves línies del KBr serà la feina de donar visibilitat als arxius fotogràfics que hi ha a Catalunya. "A Catalunya hi ha tantíssim material, hi ha tants arxius importants que la idea és treballar colze colze amb els seus responsables i anar exhibint les seves col·leccions. Hem arrencat amb el del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de Girona, i al febrer del 2021 presentarem la mosta sobre la seva col·lecció al voltant dels daguerrotips. També treballarem amb l'Arxiu fotogràfic de Barcelona, i amb arxius tant públics com privats amb la idea d’obrir-nos a la fotografia més històrica", avança Nadia Arroyo.



Les exposiciones retrospectives a grans mestres de la fotografia del segle XX seguiran formant la columna vertebral del nou espai. A la sala principal s’exposarà l’obra de Bill Brandt, un dels fotògrafs europeus més importants del segle XX, considerat un dels fundadors de la fotografia moderna al costat de Walker Evans o Cartier-Bresson. A la segona sala es presentarà, per primera vegada, la col·lecció de l’entitat de fotografies de Paul Strand, la més extensa de l’artista fora dels Estats Units. Però a més a més s’incorporaran a la programació mostres de col·leccions i fons, públics i privats de Catalunya, i mostres de joves talents gràcies a un treball que es farà amb les escoles de fotografia del territori català.



D’aquesta manera, KBr vol refermar el compromís de col·laborar amb altres institucions catalanes que treballen amb la fotografia, i a la vegada implicar-se molt més en la formació i comprensió del llenguatge fotogràfic, tan fonamental per entendre el món. Unes intencions que coincideixen amb la coneguda premissa de W. Eugene Smith: "La fotografia podria ser la tènue llum que modestament ens ajudés a canviar les coses".