Kilian Jornet fa història i corona els 82 cims de més de 4.000 metres dels Alps en només 19 dies

Kilian Jornet ha fet història en ascendir els 82 cims de més de 4.000 metres dels Alps en només 19 dies i sense utilitzar vehicles motoritzats, recorrent 1.207 quilòmetres i superant un desnivell acumulat de 75.344 metres. "Aquesta és, sense cap dubte, la cosa més desafiant que he fet a la meva vida, mentalment, físicament i tècnicament. Però potser també la més bonica", ha escrit l'ultrafondista català, de 36 anys, al seu compte d'Instagram. "És difícil processar totes les meves emocions ara mateix, però aquest és un viatge que mai oblidaré", ha afegit.

Batejat amb el nom d'Alpine Connections, la gesta que va arrencar el 14 d'agost i va acabar diumenge després d'escalar muntanyes icòniques com el Mont Blanc, la Muntanya Rosa o el Matterhorn, entre d'altres. Fins només ho han havien fet dos equips d'alpinistes: Ueli Steck, que ho va aconseguir en 62 dies el 2015, i Franz Nicolini i Diego Giovannini en 60 dies el 2008, pels només 19 que ha necessitat Jornet.



"Recordo totes les sortides i postes de sol i tots els amics que m'han acompanyat a la muntanya i estic molt feliç i orgullós pel que hem aconseguit les darreres tres setmanes. Ara tocarà descansar i assimilar tot el que hem viscut, perquè crec que em prendrà un temps valorar-ho", afegeix en el comunicat.

16 etapes dividides en 19 dies

El projecte, que ha constat de 16 etapes dividides en 19 dies amb només un dia de descans. El 87% del recorregut l'ha realitzat a peu, i el 13% restant amb bicicleta per coronar els 82 pics dels Alps, dels quals el 40% dels cims els has pujat acompanyat d'il·lustres de l'esport com Philip Brugger, Mathéo Jacquemoud, Genís Zapater, Noa Barrau o Alain Tissier entre d'altres.

El català va començar el seu desafiament a Suïssa, a la localitat de Saint Moritz, on va pujar el Piz Bernina per després desplaçar-se a la regió de Valais, on va connectar amb nombrosos cims com el Weisshorn. Posteriorment, es va traslladar a la zona del Mont Blanc, i la darrera part del projecte va ser al Parc Nacional del Gran Paradiso (Itàlia) i el Parc Nacional des Écrins (França).