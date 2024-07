L'activista Adrián Sas és amnistiat i no haurà d'ingressar a presó

El jutge ha aplicat la llei d'amnistia a l'activista Adrián Sas, condemnat a tres anys i mig de presó per agredir dos mossos durant el primer aniversari de l'1 d'Octubre. A mitjan març, Sas estava pendent que el Tribunal Suprem confirmés l'ordre d'ingrés a presó, per bé que anunciava que no hi entraria de forma voluntària. El grup de suport a l'activista celebra que s'hagi acabat el "procediment injust" contra ell "per la seva militància política i per exercir el dret a manifestació".

La interlocutòria de dues pàgines la signa el jutge Ramon Fors de la secció cinquena de l'Audiència Provincial: declara "l'extinció de la responsabilitat penal", deixa sense efecte les mesures cautelars i ordena que es cancel·lin els antecedents penals derivats. El magistrat de l'Audiència de Barcelona recorda la pena imposada a l'activista i explica que després de donar trasllat a les parts perquè es pronunciïn sobre l'aplicació de l'amnistia, totes s'hi han mostrat "conformes".

A la part dispositiva, indica que a la sentència no s'especificaven els motius de la protesta en el curs de la qual Sas va cometre les agressions per les quals va ser condemnat. Tot i això, els escrits d'acusació "van concretar" que eren protestes pels fets de l'1 d'octubre del 2017, ocorreguts en allò que la llei anomena "el context del denominat procés independentista català". "Per tant, s'ha de declarar extingida la responsabilitat penal derivada dels actes del penat que van ser objecte d'enjudiciament", afegeix.

El grup de suport a l'activista ha celebrat la notícia a les xarxes socials i ha aprofitat per denunciar la "repressió injusta" que ha afectat Sas i la seva família, així com per afirmar que la condemna que li havien imposat era "una agressió contra el dret col·lectiu a manifestar-se". Amb tot, afirmen que l'alegria que senten és "agredolça" perquè l'amnistia "parcial" deixa "de banda milers de represaliats i presos polítics".

Amnistiats els investigats pel sabotatge a la Vuelta

D'altra banda, el jutjat de primera instància i instrucció de Solsona ha amnistiat els quatre investigats pel suposat intent de sabotatge de la Vuelta a Espanya de ciclisme. La Fiscalia va informar no oposant-se a l'amnistia i el jutge arxiva les diligències prèvies i tanca la carpeta. Els presumptes delictes que queden amnistiats, a manca de ser acreditats, i sempre en grau de temptativa, són els de desordres públics, delicte contra la seguretat viària i delicte de pertinença a grup criminal.

Els investigats suposadament van preparar el vessament d'oli en el trajecte que havien de fer els ciclistes. Aquest cas, que va arribar a l'Audiència Nacional per si estava vinculat amb els Comitès de Defensa de la República (CDR), va comportar l'entrada i escorcoll de la Policia Nacional als domicilis dels quatre osonencs a altes hores de la matinada. Els arrestats van quedar en llibertat després de comparèixer davant del jutge de guàrdia de Solsona amb la condició de no acostar-se a menys de 500 metres de les etapes ciclistes.

Retiren les mesures als CDR de l'Operació Judes

En les darreres hores també hem conegut que l'Audiència Nacional ha retirat les mesures cautelars als 12 membres dels CDR encausats en l'anomenada Operació Judes, segons ha explicat Alerta Solidària, encarregat de la defensa. El tribunal ha atès els interessos de les defenses, expressats tant amb caràcter previ com en la mateixa vista de qüestions prèvies de fa uns dies. S'acaba, així, la prohibició de sortir de l'Estat i l'obligació d'anar a signar als jutjats cada setmana.

Des d'Alerta Solidària també indiquen que els propers dies podria arribar la resolució sobre si es planteja finalment una qüestió de prejudicialitat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que preguntaria sobre si la llei d'amnistia és aplicable en el cas de la dotzena d'investigats per terrorisme. El col·lectiu de lletrats diu que aquesta possibilitat fixada pel mateix tribunal és el portat a retirar les mesures.