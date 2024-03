El Suprem confirma tres anys i mig de presó contra l'activista Adrián Sas

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la pena de tres anys i mig de presó contra Adrián Sas per haver agredit dos agents dels Mossos d'Esquadra al parc de la Ciutadella de Barcelona en una protesta coincidint amb el primer aniversari de l'1-O. El jove de Vilafranca del Penedès va ser condemnat, ara amb sentència ferma, pels delictes d'atemptat i lesions per colpejar amb un pal al cap als dos policies. Tot i això, Sas es podria veure beneficiat per la llei d'amnistia que ha aprovat aquest dijous el Congrés dels Diputats.

En concret, el tribunal ha desestimat tots els motius del recurs de l'acusat, condemnat a tres anys de presó per delicte d'atemptat contra l'autoritat amb ús d'instrument perillós, i sis mesos per delicte de lesions menys greus. També a una multa per un altre delicte de lesions lleu, a més del pagament d'una indemnització total de 1.800 euros als dos agents.

El Tribunal Suprem confirma així la sentència que al seu moment va emetre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i que va ratificar la condemna de l'Audiència de Barcelona. Com a parts recorregudes, tant la Fiscalia com la Generalitat de Catalunya van reclamar la inadmissió del recurs de cassació del condemnat.

Els fets provats pel Suprem

Segons els fets provats de la sentència, l'1 d'octubre del 2018, cap a les 20:00 hores, l'acusat es trobava davant del Parlament de Catalunya, al parc de la Ciutadella de Barcelona, on s'havia reunit un grup de persones amb la finalitat de protestar. En aquest indret alguns manifestants van llançar objectes, i van sacsejar i moure les tanques que els Mossos d'Esquadra havien col·locat al lloc.

La sentència explicava que els dos agents estaven uniformats, i formaven part del dispositiu de prevenció establert per a l'ocasió. El Suprem destaca que el tribunal d'instància va basar la sentència en proves vàlides, sotmeses a contradicció i amb un significat incriminatori suficient per estimar acreditada la participació del recurrent en els fets pels quals ha resultat condemnat.

Pel que fa a l'aplicació de l'agreujant d'haver fet servir un instrument perillós en el delicte d'atemptat, el que l'acusat portava era un pal de fusta rígid, de més d'un metre de longitud i diversos centímetres de gruix: "La capacitat lesiva del qual és objectivament rellevant". Va ser utilitzat contra els agents dirigint-lo contra els seus caps: al primer el va impactar primer a la barbeta i després al cap, causant una ferida contusa al mentó, i al segon el va colpejar al cap i li va ocasionar una cervicàlgia, tot i portar casc.