L'afer sobre els informes de Pérez de los Cobos confronta el PSC i els comuns

La destitució de l'excoronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, encara dona coetades dies després i enfronta els Comuns, que volen anar més enllà, i el PSC que defensa la trajectòria de l'excoronel. El portaveu al Congrés d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha qualificat de "molt greu" que Pérez de los Cobos "alteri la veritat" d'un document oficial per "inculpar falsament algú", citant la informació de ElDiario.es en la qual s'assegura que el coronel va manipular un testimoni per inculpar el Govern espanyol per convocar la manifestació del 8 de març en el moment que començava a circular el coronavirus. Asens ha afirmat que aquesta situació "no es pot despatxar" amb "una simple destitució", tal com ha expressat per les xares socials.



Per contra, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, considera que posar en dubte la trajectòria de Diego Pérez de los Cobos "és un prejudici i un error": "Una persona que porta tant temps al cos mereix també un respecte i no dir que a partir d'ara, que ha estat substituït per una altra persona, tota la seva trajectòria és posada en qüestió i tota la seva executòria és sospitosa. Això seria un prejudici i un error". En una entrevista a TVE, Iceta ha afegit que els independentistes catalans són "molt hostils" amb el paper que va jugar el coronel durant l'operatiu de l'1 d'octubre: "Tothom hauria d'intentar descarregar-se de prejudicis i ser més objectiu". El socialista ha mostrat el seu suport al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Ho està fent molt bé".



Per altra banda, el diputat d'ERC Gabirel Rufian ha afirmat al Congrés dels Diputats que Pérez de los Cobos ja tenia unes praxis qüestionables durant les investigacions entorn el referèndum de l'1 d'octubre: "Els informes de la Guàrdia Civil, no són més falsos ara perquè els afectin a vostès, ja ho eren amb Altatsu, el 20 de setembre, o l'1 d'octubre. Pérez de los Cobos no menteix ara més quan parla del 8 de març, ja mentia quan parlava d'informes que van portar a nou demòcrates a presó i uns altres a l'exili", deia, interpel·lant el president espanyol, Pedro Sánchez.



Alguns dels presos també s'han pronunciat sobre la destitució de Pérez de los Cobos i el polèmic informe, com ara l'exconseller Jordi Turull, qui ha fet un tuit defensant que és a presó a causa d'informes falsos de la Guàrdia Civil:



En la mateixa línia ho ha fet l'exconseller Josep Rull, qui ha condemnat l'actitud durant el judici de l'1 d'octubre d'alguns representants polítics que assenyalen les males praxis de l'excoronel: "Molts dels que ara s'escandalitzen amb els informes de de los Cobos aplaudien davant de la infàmia perpetrada pel tinent coronel Baena, 'Tácito', a Catalunya. Sóc a la presó per aquells informes".