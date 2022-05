L'Agència Tributària de Catalunya fa aflorar xifres rècord de frau fiscal: 338,5 milions

L'Agència Tributària de Catalunya va fer aflorar 338,5 milions d'euros durant el 2021, la xifra més alta des que es va posar en marxa el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal, el 2015. Així, les dades han superat en un 55% les del 2020, quan també es va assolir una recaptació històrica (219 milions).

L'import mitjà per actuació va ser de 6.396 euros, una xifra també inèdita

Segons el Departament d'Economia i Hisenda, l'import mitjà per actuació va ser de 6.396 euros, una xifra també inèdita. Per figures tributàries, dels 338,5 milions descoberts un 43% procedeixen de l'impost sobre successions i donacions, un 30% de l'impost sobre el patrimoni i un 26% de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.



Durant el 2021 l'agència va dur a terme 52.913 actuacions de recaptació, gestió i inspecció, un 11% més que el 2020. "És intenció d'aquest conseller fer de Catalunya un infern pels defraudadors fiscals", ha assegurat el titular d'Economia, Jaume Giró. En conjunt, des del 2015 l'ens ha descobert per frau fiscal 1.501,7 milions.

Per àmbits d'actuació, durant el 2021 l'àrea d'inspecció va ser la que va fer aflorar més frau i va detectar un 65% del total (220,2 milions), el que suposa un 76% més que l'any anterior. La segueixen la gestió tributària amb 107, un 32% del total; i la recaptació, amb 11,3, un 3%.

Frau per canvi de residència fictici i béns situats a l'estranger

L'informe de balanç del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022 també indica que durant el 2021 l'agència va fer aflorar 28,72 milions procedents de canvis de residència ficticis tant a altres comunitats autònomes com a l'estranger. Sobre això, la secretària d'Hisenda, Marta Espasa, ha assegurat que han posat "molts esforços" en aquest àmbit. Respecte al control sobre béns situats a l'estranger, l'import de frau descobert va ascendir fins als 22,1 milions, el que suposa 10 més que el 2020.