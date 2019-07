L'agredida per la violació grupal a Manresa declara haver-se sentit "intimidada"

L'agredida per l'anomenada 'Manada de Manresa' ha declarat aquest dilluns al matí a l'Audiència de Barcelona sobre la violació grupal succeïda l'octubre de 2016. En la segona sessió del judici a porta tancada per protegir la menor, actualment de 17 anys, ha explicat que un grup de sis nois la van amenaçar amb una arma de foc i sospita que la van drogar per violar-la.



La denunciant ha explicat recordar amb "flaixos" els fets, segurament a causa de l'ús d'estupefaents. També ho pensa una amiga seva, qui diu que els acusats podrien haver afegit alguna substància quan preparaven les begudes. És aquesta coneguda qui, l'endemà al matí, va explicar-li que sis dels set acusats l'havien violat.

Segons la seva declaració, els agressors la van violar fins a sis vegades quan ella tenia 14 anys. De la festa, va sortir sense faldilles i morats als pits, i va visitar al metge forense 48 hores més tard. Tal com ha explicat, un dels presumptes agressors que coneixia a la víctima va demanar-li perdó pel Messenger pel que havien fet els seus amics.



Els acusats van declarar-se innocents durant la primera sessió del judici, que va tenir lloc el passat dimarts. La Fiscalia n'acusa sis del delicte d'abusos sexuals, però no d'agressió sexual, ja que considera que la víctima no va oposar resistència. Els advocats de la víctima, en canvi, sí que consideren que hi va haver delicte d'agressió sexual. El setè processat no hauria participat en els fets, però n'hauria estat testimoni, per la qual cosa està acusat d'omissió d'auxili.



Diversos col·lectius feministes han convocat concentracions aquesta tarda en suport a l'agredida, així com ho ha fet el comitè de vaga del 8 de març de Manresa, que ha acompanyat la víctima fins a la porta dels tribunals i que s'hi ha manifestat en senyal de suport. A la plaça Sant Jaume de Barcelona, per exemple, s'han concentrat alguns centenars de persones.

Degoteig constant de persones a la plaça Sant Jaume per donar suport a la víctima de la pressumpta violació de la Manada de Manresa. ‘No és abús és violació’, és el lema més escoltat. pic.twitter.com/9WsqpVXhBz — Ariadna Comas (@AriadnaComas) 8 de juliol de 2019

Un testimoni assegura que la volien llançar a un riu

Aquesta tarda ha declarat la principal testimoni dels fets, l'amiga de l'agredida que va acompanyar-la a la festa. "Els hi vaig haver de dir que me l'emportava, la dutxava i li donava una pastilla perquè la volien llançar a un riu", ha explicat davant el tribunal. Segons ha explicat, va ser Bryan Andrés M.C. qui va acompanyar la víctima a una de les casetes de la festa. Després, va tornar sol i es va dirigir al grup d'agressors per dir: "Mira, 15 minuts cadascun". La víctima no podia ni caminar a causa del seu estat.



La testimoni ha relatat que va anar a la caseta a veure què passava i va veure "clarament" a la seva amiga a terra, amb un dels acusats sobre seu, Maikel P.T., penetrant-la, i com els altres acusats estaven amb els pantalons abaixats i alguns masturbant-se.



Quan va demanar treure-la, un altre dels acusats, Marco Antonio R.T., li va posar la pistola a la boca i va amenaçar-la dient-li que coneixia el camí que agafaven les seves germanes petites per anar a l'escola. La testimoni ha explicat que va fer declaracions falses durant el procediment perquè tenia por: "Estava cagada i encara ho estic".



L'altre testimoni, que tenia 15 anys en aquell moment, ha confirmat que va ser el mateix Bryan Andrés M.C. qui va organitzar la violació. Tanmateix, també ha assegurat que va veure l'agredida en estat de coma induït i que va poder escoltar com es queixava, dient: "Para que em fa mal". El tercer testimoni, qui tenia 16 en el moment dels fets, ha assegurat que va veure una pistola, tot i que va marxar de la festa abans que succeís la violació.