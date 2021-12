L'aïllament dels positius es redueix de deu a set dies

La Comissió de Salut Pública, en què estan representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, ha acordat "per unanimitat" reduir la quarantena de tots els positius per coronavirus a set dies, davant dels deu actualment fixats.

Segons han informat fonts sanitàries, igualment els no vacunats que han estat contactes estrets d'un positiu també veuran reduït el període d'aïllament fins als set dies, en comparació de deu fins ara. La norma ja establia que els vacunats que eren contacte estret no havien de fer quarantena, tot i es que es recomana que redueixin la interacció social.

Abans de la reunió, la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, havia defensat la possible reducció dels dies de quarantena, perquè "cal tenir en compte el que hem vist, que hi ha un nombre de casos molt alt, que la majoria de casos són d'òmicron i tenen una gravetat menor... la valoració no és única de salut, sinó que també té a veure amb l'impacte social que té l'aïllament". Els darrers dies Catalunya acumula rècords constants de contagis, però la situació als hospitals, tot i que es va complicant, no arriba als nivells de saturació d'onades anteriors.