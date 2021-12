Des d'aquest dimecres al migdia, les persones d'entre 40 i 49 anys que tinguin la pauta completa ja poden demanar cita per rebre la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19, segons ha anunciat en roda de premsa la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas. Per fer-ho, caldrà que hagin passat almenys sis mesos des que van rebre la segona dosi de la vacuna de Pfizer o Moderna, de manera que en gran part els que podran accedir ja a la dosi de reforç són els que van rebre la vacuna monodosi de Janssen, ja que els vacunats amb AstraZeneca poden sol·licitar-la des del passat 20 de desembre, amb independència de l'edat que tinguin. En aquest cas només cal que hagin passat tres mesos des de la segona dosi.



La decisió pretén accelerar el ritme d'inoculació de les dosis de reforç en un moment en què el nombre de contagis registra rècords diaris a Catalunya, com a conseqüència del predomini ja absolut de la variant òmicron. Segons les últimes dades, els casos setmanals s'eleven ja als 83.500 -uns 12.000 diaris de mitjana-, el que significa que més de l'1% de la població s'ha contagiat l'última setmana. La incidència és especialment elevada en les persones d'entre 20 i 29 anys.



Paral·lelament, la pressió assistencial va a més i ja hi ha 1.565 ingressats als hospitals amb Covid-19, un volum que no es veia des de fa més de quatre mesos, dels quals 413 estan a l'UCI. El primer filtre, però, segueix sent l'atenció primària, que acumula setmanes molt tensionada i, de fet, la directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, ha dit que no cal acudir al CAP si els símptomes de Covid són lleus i que cal reservar l'accés "a les persones que realment ho necessitin".

Pel que fa a la vacunació, ara mateix el 76,2% de la població ha completat la pauta i el 25,4% ja ha rebut la dosi de reforç. Segons un estudi del BIOCOM previ al fort impacte de l'òmicron, les vacunes a Catalunya han evitat aquest any entre 7.500 i 10.000 morts i entre 10.000 i 13.000 ingressos a l'UCI.