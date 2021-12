Dia rere dia les dades que ofereix el Departament de Salut confirmen l'elevadíssim nivell de contagi provocat per la variant òmicron de la Covid-19, que provoca que Catalunya trenqui constantment el seu rècord de casos. De fet, la darrera setmana amb xifres consolidades -entre el 18 i el 24 de desembre- s'han registrat 78.586 contagis, amb molta diferència el volum més elevat des que va esclatar la pandèmia. La xifra significa que més de l'1% de catalans s'ha contagiat en aquest període. Si posem el focus en la incidència a 14 dies, el volum de contagis s'eleva a l'1,5% de la població catalana -més de 110.000 persones- en només dues setmanes.



Les comarques amb una major incidència són el Ripollès -l'1,4% de la població s'hi ha contagiat l'última setmana-, l'Alta Ribagorça -l'1,3%- i el Berguedà -l'1,2%-. En canvi, el volum més baix es registra al Pla d'Urgell i al Baix Empordà, on el nivell de contagis els últims set dies és del 0,5% dels habitants, i el Pallars Sobirà, amb el 0,6%. Per franges d'edat, el major volum de contagis es registra entre els 20 i els 29 anys, amb l'1,45% dels ciutadans contagiats l'última setmana, entre els 30 i els 39 -1,3% de contagiats- i entre els 10 i 19 -1,2%-.



A més a més, res fa preveure que els contagis vagin a la baixa a curt termini, ja que la velocitat de transmissió o taxa Rt està ja a l'1,73, el que significa que cada 100 persones en contagien de mitjana 173, és a dir, la pandèmia viu un enorme creixement. La positivitat de les proves supera ja el 15,6%, el que significa més del triple del 5% fixat com a topall per l'OMS per tenir l'epidèmia sota control.

Els ingressos als hospitals es dupliquen el desembre

Paral·lelament, la pressió als hospitals no deixa d'anar a més. Amb l'atenció primària saturada des de fa setmanes i al límit, el nombre d'ingressats amb Covid-19 tornen a superar els 1.500 (1.503) per primera vegada des del 19 d'agost, en més de quatre mesos. D'aquests ja n'hi ha 404 a les UCI, un volum inèdit també des de l'agost. Els ingressats als hospitals s'han més que doblat durant el desembre, mentre que a les UCI s'han triplicat en el mateix període. La mortalitat també comença a ser important, amb unes 120 víctimes setmanals.



Enmig d'aquest panorama, l'única dada positiva és l'evolució de la vacunació, amb el 76,2% de la població amb la pauta completa i el 24,6% amb la dosi de reforç, un nivell que s'eleva molt entre la població de les residències (90%) i els majors de 80 anys (83,2%), els que en tenen entre 70 i 79 (80,6%) i els que en tenen entre 66 i 69 (66,7%).