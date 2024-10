L'Ajuntament de Barcelona demanarà una ordre judicial per desallotjar l'Antiga Massana

L'Ajuntament de Barcelona demanarà una ordre judicial per executar el desallotjament de l'Antiga Massana. El consistori havia fixat aquest dijous la data per dur a terme el desallotjament administratiu, i ha enviat la Guàrdia Urbana i tècnics de serveis jurídics a la plaça de la Gardunya. Tanmateix, un cop allà, han constatat que els ocupants de l'espai seguien allà i hi havia "resistència pacífica" que impedia el llançament.

"Una comitiva de tècnics municipals acompanyats per la Guàrdia Urbana han acudit avui i han constatat la impossibilitat de fer el desallotjament administratiu amb garanties, per aquest motiu s'ha decidit iniciar la via judicial per sol·licitar autorització judicial per fer el desallotjament", assenyalen fonts municipals. Veïns i col·lectius socials reivindiquen l'espai autogestionat i criden la mobilització en una manifestació aquest divendres a la tarda contra el desallotjament.

En la notificació de l'Ajuntament, es resolia assenyalar el llançament per a aquest dijous "fent ús de tots els mitjans compulsoris admesos legalment" i s'ordenava a la Guàrdia Urbana que procedís al desallotjament. Però, sense l'ordre judicial i sense voluntarietat per part dels ocupants d'abandonar l'edifici, no s'ha pogut executar. Alguns veïns i membres dels col·lectius socials que ocupen l'antiga Massana hi han passat la nit per estar alerta, i aquest matí han custodiat la porta d'entrada.

Aquest dijous cap a dos quarts d'una del migdia, han arribat a la plaça de la Gardunya un cotxe i una furgoneta de la Guàrdia Urbana, així com tècnics de l'Ajuntament de Barcelona. A uns metres de distància de l'edifici, han constatat que hi havia gent dins i a les portes de l'Antiga Massana, oferint resistència pacífica. Un cop constatat això han marxat, sense arribar a parlamentar amb cap dels ocupants.

Elena Martín, portaveu de l'Antiga Massana, s'ha mostrat sorpresa per aquest fet. "Han dit que han constatat que estàvem oferint una resistència pacífica i no era possible el desallotjament i han marxat", ha detallat. Segons ella, estat possible gràcies a tota la gent que hi havia. "Si no hagués estat per això, haurien vingut amb una força intimidatòria més forta", ha conclòs.

Batlle, partidari de recuperar l'edifici

L'exalcaldessa Ada Colau va iniciar en el seu moment negociacions amb els col·lectius, que demanaven que la cessió es fes abans de les eleccions municipals del 2023, però això no es va arribar a fer efectiu. Passades les eleccions, el govern del PSC s'ha mostrat partidari que l'Ajuntament recuperi l'edifici. El regidor del districte de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha defensat en més d'una ocasió que cal recuperar l'edifici de titularitat municipal i creu que res justifica l'ocupació de l'espai el juny del 2020 per part d'entitats i moviments socials del barri.