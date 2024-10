Fixen el desallotjament de l'Antiga Massana de Barcelona per a aquest dijous: els ocupants criden a la mobilització

L'Ajuntament de Barcelona ha fixat el desallotjament de l'Antiga Massana per a aquest dijous, segons han anunciat els col·lectius socials que ocupen l'espai, que ha rebut la notificació del consistori per fer el llançament. Segons han detallat en roda de premsa, es resol executar-lo "fent ús de tots els mitjans compulsoris admesos legalment". I s'ordena a la Guàrdia Urbana que procedeixi al desallotjament de la finca, al número 1 del carrer de les Floristes de la Rambla, de titularitat municipal.

Els col·lectius que ocupen l'espai criden a la mobilització que ja havien convocat per aquest divendres, i han avisat que defensaran "amb totes les eines i la força" de la gent. Així ho ha dit Elena Martín, portaveu de l'Antiga Massana, que ha assenyalat que han intentat aturar el procediment per diverses instàncies. Tot i això, calculen que els queda coll per negociar durant un parell de mesos, puix encara no és un requeriment judicial, i no preveuen que el desallotjament sigui imminent.

La notificació també recull que l'actuació s'ordena un cop "s'ha comprovat que els ocupants eventuals no han desallotjat voluntàriament la finca". Segons Martín, "no s'entén" per què el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, "vol desallotjar quan és una decisió que ha pres el PSC en minoria". "Si arriben a desallotjar l'antiga Massana, l'edifici estarà tapiat i buit, mínim fins que acabi el mandat", ha augurat. La portaveu ha reivindicat que la Massana, Can Batlló o Can Vies són espais on la gent treballadora s'organitza: "Molesta molt".

Marina Parés, portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, ha apuntat que defensaran l'espai i que senten "l'atac" del desallotjament com a "propi": "Ens volen robar un espai que ens pertany". "El PSC ens vol fer creure que només existeix una opció: el desallotjament. Nosaltres diem que no", ha afegit.

Per la seva banda, el representant de la CGT Iru Moner ha avisat que altres consistoris "de dretes com Xavier Trias" ja van "perdre un cop" contra ells i ha recordat el cas de Can Vies. "No sigueu rucs, Batlle i Collboni, concediu a l'antiga Massana la cessió", ha aconsellat durant la roda de premsa, celebrada davant la façana de color rosa a la plaça de la Gardunya.

Crida a la manifestació

Davant del primer intent de desallotjament previst aquest dijous, les entitats convoquen a donar-los suport i fan una crida a participar en la manifestació convocada divendres a la tarda a plaça Gardunya en defensa de l'espai i per exigir la concessió. Els col·lectius de l'antiga Massana han anunciat també que han rebut el suport de més d'un centenar d'entitats i organitzacions de la ciutat.