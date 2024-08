Els col·lectius de l'Antiga Massana de Barcelona demanen "negociar" i alerten de les conseqüències d'un desallotjament

Les entitats i moviments socials que ocupen l'Antiga Massana insten l'Ajuntament de Barcelona a reprendre la "negociació" de la concessió de l'espai, però avisen que es "defensaran" en cas de desnonament. En declaracions a l'ACN, Maria Elena Martín, portaveu de l'Antiga Massana, ha acusat el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, de "menysprear" la tasca dels col·lectius del barri del Raval després que aquest titllés "d'absolutament il·legal" l'ocupació de l'edifici i defensés les passes fetes pel consistori per "recuperar-lo". "Nosaltres estem disposats a negociar i veure quines condicions hem de complir per arribar a aquesta concessió, però el problema és que aquest senyor no vol diàleg en absolut", ha afirmat Martín.

En aquest sentit, la portaveu de l'espai ha recordat que, en l'anterior mandat municipal es va iniciar un procés de "legalització" en què la majoria de grups -exceptuant el PSC- van manifestar la seva "conformitat" amb la concessió i van "elogiar i reconèixer" la tasca de les entitats en una votació al plenari del consell del districte de Ciutat Vella. Segons Martín, es va arribar a redactar un esborrany de contracte "de lloguer o cessió" negociat amb qui era l'anterior responsable del districte, Jordi Rabassa, de BComú.

"Ens sobta molt que el senyor Batlle, unilateralment i sense comptar amb l'opinió de la resta dels partits, hagi pres aquesta decisió", ha afirmat Martín. Segons ha explicat, des del canvi al capdavant del consistori després de les eleccions municipals de l'any passat, no han mantingut cap trobada amb el regidor per abordar la situació. "S'ha de reobrir el procés de negociació", ha reiterat la portaveu.



Ara com ara, no s'ha dictat una data de desnonament, tanmateix, els col·lectius de l'Antiga Massana admeten estar a l'espera que arribi pròximament. En aquest sentit, Martín ha assegurat que els col·lectius que ocupen l'espai "intentaran fer les coses de la manera més legal possible", però ha advertit que si amb la "legalitat" no és suficient, "posaran el cos davant la porta".

Pati central de l'espai de l'Antiga Massana. — Marta Vidal / Maria Pratdesaba / ACN

"Nosaltres defensarem l'espai amb tots els mitjans que tenim, tan legals com els que fem servir per defensar qualsevol espai, pis o casa de la gent", ha subratllat Martín, que alhora ha recordat que hi ha "molts col·lectius" de la ciutat vinculats a l'Antiga Massana.



Des de les entitats de l'Antiga Massana també han defensat que hi ha "nombrosos precedents" de concessió per a la gestió comunitària d'espais ocupats, com el cas de Can Batlló o el Casal dels Infants del Raval. En aquest sentit, Martín ha criticat que Batlle hagi proposat públicament la "regularització" de Can Vies, però que es negui a dialogar amb l'Antiga Massana. "Es contradiu en les seves declaracions".

Neguen ser un factor de "degradació" del Raval

D'altra banda, els col·lectius de l'Antiga Massana també han carregat contra Batlle per acusar-los de "degradar" el barri. "Menysprea el treball que fan els col·lectius", ha denunciat Martín. Segons ha defensat, al Raval hi ha "moltíssimes" entitats que atenen a la gent del barri. "Si deixessin de treballar, el Raval petaria: a nosaltres ens continuen enviant gent de serveis socials", ha assegurat.

En aquesta línia, Martín ha negat que hi hagi "cap relació" entre l'Antiga Massana i els delictes que es puguin cometre en el seu entorn i ha assenyalat que, per ella, la degradació està vinculada "a la quantitat de gent que viu al carrer". "El senyor Batlle va treure de la Tancada migrant 35 persones, que ara estaran dormint als jardins de Rubió i Lluch o a la plaça de Sant Josep perquè no se'ls hi ha donat una alternativa habitacional". Segons Martín, ara com ara, de mitjana, entre 200 i 300 persones passen setmanalment per l'Antiga Massana. "La feina està més que aprovada i reconeguda per la resta de partits", ha reiterat.

Amb tot, la portaveu ha fet valdre que, quan es va ocupar l'espai el 2020, l'Antiga Massana va atendre a totes aquelles persones "que van quedar completament desprotegida durant la pandèmia i no van rebre cap ajuda institucional". "Aquesta gent venia aquí a agafar menjar i el fet que Batlle menyspreï aquesta tasca i digui que no era necessària, m'ofèn".