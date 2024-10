L'Ajuntament de Barcelona lliura les claus de 24 pisos de lloguer social per a joves al barri de la Verneda i la Pau

L'Ajuntament de Barcelona ha entregat aquest dissabte les claus de 24 pisos de lloguer social a joves al barri de la Verneda i la Pau, al districte de Sant Martí. L'edifici, ubicat carrer de Binèfar, 22, està construït de manera industrialitzada per reduir terminis i guanyar en sostenibilitat i les persones que hi entrin a viure pagaran entre 415 i 515 euros al mes, segons ha informat el mateix consistori a la xarxa social X.

Més habitatge públic a la ciutat!

Lliurem les claus de 24 pisos per a joves al barri de la Verneda i la Pau, a #SantMartí.

➖ Amb un lloguer social d'entre 415 i 515 € al mes.

➖ L'edifici està construït de manera industrialitzada per reduir terminis i guanyar en sostenibilitat. pic.twitter.com/47Dqz2c7xa — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) October 5, 2024

Es tracta d'una promoció construïda per l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) i els habitatges s'han assignat segons la tipologia: sis pisos per a veïns i veïnes del barri de la Verneda i la Pau i voltants, com el barri del Bon Pastor; dos pisos per a famílies monoparentals i dos habitatges més adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. La resta s'han adjudicat a joves inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona.

Segons informa l'Ajuntament, l'edifici té una planta baixa destinada a un equipament que encara s'ha de definir i tres pisos per als habitatges. Dels 24 pisos disponibles, 21 tenen dos dormitoris i 3 en disposen d'un. Així mateix, la distribució dels habitatges garanteix una bona ventilació i il·luminació natural i hi ha un espai comunitari per a estenedors i una zona verda. Les obres d'aquesta promoció van arrencar el setembre del 2022 i han suposat una inversió de més de 3,7 milions d'euros.

Una ciutat més "habitable i assequible"

En l'acte d'entrega de les claus, l'alcalde Jaume Collboni ha subratllat que cal ampliar el parc d'habitatge públic a la Verneda i la Pau, on feia temps que es reivindicava que era un bon espai per "poder iniciar projectes de vida". Segons ha dit, cal una ciutat més "habitable i assequible".

Binèfar és la primera de les quatre promocions d'habitatge industrialitzat que l'Ajuntament va treure a concurs. En principi, es lliuraran en els propers mesos un total de 151 pisos: 40 en règim de lloguer social, 24 de lloguer per a joves (lliurats aquest dissabte), 42 de lloguer assequible i 45 en dret de superfície.