L'Ajuntament de Barcelona obre els primers expedients sancionadors per incompliment de la Llei 11/2020 de contenció de rendes de lloguer. La regidora d'habitatge, Lucia Martín, ha comparegut en roda de premsa per anunciar que el consistori interposa 32 expedients sancionadors, dos per cadascun dels 16 anuncis d'immobles irregulars detectats. 16 d'aquests expedients s'obriran a administradors de finques i 16 a portals immobiliaris on estaven anunciats, tots ells per no incloure l'índex de preus de la Generalitat en la publicitat de l'immoble. A més, l'Ajuntament també incoarà un primer expedient contra el propietari d'un immoble que va establir un preu de lloguer per sobre del que marca la llei.

Els primers 32 expedients implicarien una sanció lleu, amb una multa mínima de 3.000 euros. "La voluntat no és recaptar diners, sinó llançar el missatge de la necessitat de garantir el compliment de la llei i corregir males pràctiques", ha afirmat Martín. Tanmateix, la regidora ha anunciat que el darrer expedient informat contra un propietari sí que és per una falta greu, que contempla sancions de fins a 90.000 euros, ja que va firmar un contracte amb un preu per sobre del que estableix la normativa.



Segons la Llei 11/2020, el preu màxim d'un lloguer s'ha d'establir a partir de dos elements: el preu del lloguer anterior a un nou contracte i l'índex de preus de la Generalitat. En cas que l'immoble ja estigués llogat abans, el preu d'un nou lloguer no podrà superar en cap cas l'antic. Per contra, si no existia cap contracte anterior, la referència del sostre de preus es fixa amb l'índex de lloguers de la Generalitat, que estableix el topall màxim de la zona.

La llei assenyala que tant els portals immobiliaris com els administradors de finques han d'incloure l'índex de referència de la Generalitat en els anuncis. Dels 16 anuncis fraudulents, 10 corresponien a ofertes publicades al portal Idealista, mentre cinc eren de Fotocasa i un d'Habitaclia. Martín ha assegurat que els darrers dos portals ja han començat a "rectificar", incloent-hi el camp on es pot recollir l'índex de preus: "Són elements que poden condicionar la sanció final". Per altra banda, entre les empreses immobiliàries administradores que el consistori sancionarà hi ha Engels & Volkers, Don Piso o Núñez y Navarro, entre d'altres.

Sancions de la Generalitat

Tots aquests expedients corresponen a una recerca pròpia de l'Ajuntament, segons ha explicat la regidora, al marge de la investigació d'ofici ja feta per l'Agència d'Habitatge de Catalunya, que va detectar una trentena d'irregularitats en contractes de lloguer, alguns dels quals a Barcelona. Martín, però, no ha especificat si l'Ajuntament també sancionarà aquests o si delegarà la potestat sancionadora a l'Agència: "No sabem si la Generalitat està incoant expedients".